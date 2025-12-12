Pemerintah Singapura menyumbang AS$100,000 ($129,100) sebagai dana permulaan bagi menyokong usaha Palang Merah Singapura membantu mangsa Taufan Ditwah di Sri Lanka, yang menjejaskan lebih dua juta penduduk dan meragut lebih 630 nyawa. - Foto REUTERS

Taufan di Sri Lanka: Pemerintah bantu usaha Palang Merah S’pura kumpul dana

Pemerintah Singapura akan menyumbang AS$100,000 ($129,100) sebagai dana permulaan bagi menyokong usaha kutipan dana awam Palang Merah Singapura (SRC) menangani krisis kemanusiaan akibat Taufan Ditwah di Sri Lanka.

Menurut Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 12 Disember, sumbangan pemerintah itu akan melengkapkan komitmen SRC sebanyak $50,000 bagi menyokong keperluan segera masyarakat yang terjejas di Sri Lanka.

Pada akhir November, Sri Lanka dilanda banjir dan tanah runtuh akibat Taufan Tropika Ditwah, dengan kos pemulihan dianggarkan sekitar AS$7 bilion.

Lebih dua juta orang, atau hampir 10 peratus daripada populasi negara itu, terjejas dalam bencana paling buruk yang menimpa pulau tersebut pada abad ini.

Lebih 630 orang telah terkorban, lapor The Straits Times (ST).

Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, telah menulis surat kepada Presiden Sri Lanka, Encik Anura Kumara Dissanayake, dan Menteri Ehwal Luar, Encik Vijitha Herath, bagi menyampaikan takziah atas kehilangan nyawa serta kemusnahan yang disebabkan oleh taufan tersebut, menurut MFA.

Para pakar berkata pemulihan ekonomi Sri Lanka yang rapuh dijangka terjejas oleh kemusnahan rumah, prasarana dan tanaman penting akibat Taufan Ditwah, sekali gus menyebabkan lebih ramai keluarga hidup dalam kemiskinan.

Sri Lanka sedang menghadapi krisis ekonomi paling buruk dalam beberapa dekad, yang memuncak pada 2022, ketika taufan itu melanda.

Hampir 25 peratus daripada 22 juta penduduknya kini terjejas oleh kemiskinan.

“Taufan Ditwah melanda kawasan yang sudah pun lemah akibat tekanan ekonomi bertahun-tahun,” kata Wakil Residen Rancangan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) di Sri Lanka, Cik Azusa Kubota, kepada Reuters.

Proses pemulihan dijangka lebih perlahan dan mahal di kawasan yang mempunyai risiko banjir tinggi serta tahap kerentanan yang besar, tambahnya.