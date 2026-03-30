Isteri simpan rahsia suami dipenjara demi jaga perasaan anak
Mar 30, 2026 | 5:30 AM
Tekad bina lembaran baharu selepas dijerat kancah dadah
Faizal (kiri) memberi jaminan kepada isterinya, Cik Ryn, beliau ingin membuka lembaran baharu setelah meringkuk di penjara kerana kesalahan mengambil dadah. - Foto BH oleh ANWAR SALEH
Selama tiga bulan, Cik Ryn (bukan nama sebenar) terpaksa berbohong dan menyorok perkara sebenar tentang keadaan suaminya demi menjaga hati anak-anaknya yang masih kecil.
Dalam kalangan lima anaknya yang berusia antara 10 dengan 20 tahun, dua daripada mereka yang paling bongsu, kerap bertanya tentang ketiadaan ayah mereka.
