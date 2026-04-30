Teksi rentas S’pura-JB boleh ambil, hantar penumpang di lebih banyak lokasi mulai 4 Mei
Penumpang juga boleh turun di mana-mana di beberapa kawasan Johor
Apr 30, 2026 | 5:43 PM
Teksi berdaftar Singapura yang sebelum ini hanya boleh mengambil penumpang di Terminal Larkin Sentral, mulai 4 Mei boleh melakukannya di beberapa lokasi lain. - Foto fail
Mereka yang merancang untuk menaiki teksi rentas sempadan dari Johor Bahru balik ke Singapura bakal menikmati lebih banyak pilihan lokasi pengambilan mulai 4 Mei.
Selain itu, penumpang juga boleh turun di mana-mana sahaja di Johor Bahru, Iskandar Puteri, Forest City, Kulai dan Senai, Johor.
