Angkatan Laut Republik Singapura (RSN) akan menyertai latihan kerjasama maritim dua hala dengan tentera laut China dari 5 hingga 9 September, menurut Kementerian Pertahanan (Mindef).

Majlis perasmian latihan yang dinamakan Latihan Kerjasama Maritim itu berlangsung di Pangkalan Tentera Laut Ma Xie di Zhanjiang, China, pada 5 September.

Ia telah dirasmikan bersama oleh timbalan komander armada RSN, Kolonel Ng Yen Meng, dan Laksamana Muda Xia Ziming, timbalan ketua Staf Southern Theater Command, Tentera Pembebasan Rakyat China (Angkatan Laut).

Ini merupakan edisi kelima latihan ini, yang bermula pada 2015, dan akan menyaksikan penyertaan frigat kelas Formidable tentera laut Singapura, RSS Steadfast dan frigat kelas Jiangkai II tentera laut China, PLANS Dali.

Latihan itu akan merangkumi fasa pantai di Pangkalan Tentera Laut Ma Xie dari 5 hingga 7 September, dan fasa laut di perairan Zhanjiang dari 8 hingga 9 September.

Semasa fasa pantai, kakitangan daripada kedua-dua tentera laut akan terlibat dalam latihan perancangan dan pertukaran profesional.

Di laut, kedua-dua tentera laut akan menjalankan pelbagai siri kegiatan.

Ini termasuk tembakan meriam, komunikasi dan latihan gerakan, serta latihan mencari dan menyelamat bersama dan pemindahan perubatan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bersamamu, kadi, naib kadi, Zhulkarnain Abdul Rahim

Kadi, Naib Kadi diperkasa kesan awal masalah rumah tangga melalui rangkaian baru Bersamamu

Sep 5, 2026 | 6:59 PM
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan seruan untuk mengadakan pilihan raya umum ke-16 (PRU 16) yang lebih awal akan pihaknya pertimbangkan.

PM Anwar timbang adakan pilihan raya umum pada tarikh lebih awal

Sep 5, 2026 | 2:29 PM
Anggota Parlimen (AP) GRC Pasir Ris-Changi, Encik Sharael Taha (tengah) melawat reruai buku sewaktu sesi pelancaran Pesta Buku Melayu Singapura 2026 (PBMS) di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 4 September.

Pesta Buku Melayu S’pura kembali lagi, jadi titik temu pembaca, pengkarya dan penerbit

Sep 4, 2026 | 9:07 PM
Sheikh Haikel barah, barah usus tahap empat, rawatan barah

Sheikh Haikel hidap barah usus tahap empat

Sep 4, 2026 | 12:01 PM
OTH, tempat letak motosikal percuma, solat Jumaat

Jemaah solat Jumaat boleh manfaatkan tempat letak motosikal percuma di OTH

Sep 4, 2026 | 6:31 PM
Peranan Panel Perubatan Haji, MUIS, Dr Zuraimi Mohamed Dahlan, Doktor di Shifa Clinic, Dr Siti Sarina Mohd Sairazi

Panel perubatan haji: Kesihatan bakal jemaah akan dinilai secara adil, telus

Sep 4, 2026 | 7:06 PM
Ketua jurulatih Singapura, Gavin Lee (tengah), menegaskan tiada pemain dijamin tempat dalam skuad kebangsaan menjelang kejohanan Piala Asia 2027.

Tiada jaminan tempat: Gavin gesa pemain Singa rebut slot Piala Asia 2027  

Sep 5, 2026 | 5:30 AM
FC Jurong, Liga Perdana Singapura, Keisuke Honda

Skuad dirombak, FC Jurong sasar dua tempat teratas SPL

Sep 5, 2026 | 5:30 AM
senaman dalam air, warga emas, 80 tahun, aqua fun fit

Nenek 80 tahun lakukan senaman dalam air untuk kekal aktif

Sep 2, 2026 | 6:32 PM
harga emas Negeri Sembilan, kedai emas Kuala Pilah, kedai emas Port Dickson

Benarkah harga emas lebih murah di Negeri Sembilan?

Aug 21, 2026 | 5:01 PM

RSS Steadfast berada di peringkat terakhir pengerahan tiga bulannya. Ia telah menyertai beberapa latihan dua hala dan pelbagai hala.

Ini termasuk latihan laluan dengan tentera laut Italy, pelayaran kumpulan berbilang negara dari Filipina ke Hawaii, Latihan Rim of the Pacific, Latihan Singapan dengan Jepun, dan latihan terbaru dengan China.

Mindef berkata penyertaan tentera laut Singapura dalam latihan ini meningkatkan pembelajaran bersama, persefahaman dan kerjasama dengan rangkaian rakan kongsi antarabangsa.

Laporan berkaitan
RSN lancar Kapal Tempur Pelbagai Peranan pertamaOct 21, 2025 | 6:54 PM
S’pura, Brunei bincang cara perkukuh kerjasama pertahanan maritimApr 15, 2026 | 6:12 PM
RSNlatihan tentera laut