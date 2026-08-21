Lelaki yang menikam seorang paderi Katolik di Gereja St Joseph pada November 2024 dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun tiga bulan serta sembilan sebatan rotan.

Pada 21 Ogos, Basnayake Keith Spencer, 38 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan memiliki senjata dan sengaja menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata berbahaya

Basyanake mengaku bersalah hampir dua tahun selepas dia menyerang Paderi Christopher Lee, yang ketika itu berusia 57 tahun.

Dia tidak menghadirkan diri ke mahkamah, tetapi muncul melalui pautan video pada 21 Ogos. Dia berpakaian putih dan merenung kosong ketika fakta kes dibacakan.

Timbalan Pendakwa (DPP) Raya Xu Sijia berkata Basnayake menikam Paderi Lee ketika misa petang pada 9 November 2024.

Basnayake tiba di gereja seorang diri sekitar 5.30 petang dan duduk di bangku bahagian tengah dewan gereja. Mahkamah dimaklumkan bahawa sekitar 900 orang menghadiri misa pada hari tersebut.

Semasa misa berlangsung, dia mengambil dua biji pil untuk membantunya kekal fokus. Sebelum upacara pengagihan makanan bermula, dia mengambil tiga lagi biji pil untuk menenangkan dirinya selepas menyedari bahawa misa tersebut adalah untuk kanak-kanak, kata pendakwa raya.

Sekitar 6.15 petang, dua orang paderi, termasuk Paderi Lee, berdiri di hadapan ketika para jemaah gereja beratur untuk menerima agihan makanan.

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Basnayake pada mulanya berada dalam barisan untuk menerima agihan makanan daripada seorang paderi lain, tetapi kemudian berpatah balik dan menyertai barisan di belakang Paderi Lee.

Apabila tiba gilirannya, Basnayake tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat sepanjang 23 centimeter - dengan mata pisau sepanjang 10 centimeter - sebelum menikam mulut Paderi Lee.

Paderi Lee berundur sambil mengalami pendarahan yang banyak.

Beliau dengan pantas memegang poket belakang seluar jeans Basnayake bagi menghalangnya daripada mencederakan orang lain.

Beberapa jemaah gereja, termasuk seorang pegawai polis yang tidak bertugas pada masa itu, menahan Basnayake, mengawalnya dan menghubungi polis. Dia kemudiannya ditangkap di tempat kejadian.

Paderi Lee dikejarkan ke hospital dengan darah berkumpul di dalam mulut akibat luka tikaman pada bahagian bawah mulutnya.

Serangan itu menyebabkan beliau mengalami luka sepanjang 8 centimeter pada lidah, luka sepanjang 3 centimeter pada bahagian atas bibir kiri serta luka sepanjang 4 centimeter di hujung mulut.

Basnayake kemudian didapati memiliki pisau kecil sepanjang 14.5 centimeter, pisau lipat dan mata kail pancing, iaitu sebatang alat bertangkai panjang yang mempunyai cangkuk tajam.

Dia tidak dibenarkan ikat jamin pada Disember 2024 selepas pihak pendakwaraya menyifatkannya sebagai individu yang sangat berbahaya dan mempunyai risiko tinggi untuk mengulangi kesalahan.

Dia telah ditahan reman selama lebih setahun sembilan bulan.

Paderi Lee dibenarkan keluar dari hospital pada 15 November 2024, enam hari selepas serangan tersebut.

Beliau diberikan cuti hospital selama 40 hari dan memerlukan terapi pertuturan beberapa bulan selepas kejadian itu.

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