Topic followed successfullyGo to BHku
Tragedi Dukono: Isteri pendaki S’pura reda meski hanya 6 bulan bina mahligai
Tragedi Dukono: Isteri pendaki S’pura reda meski hanya 6 bulan bina mahligai
May 10, 2026 | 11:31 PM
Tragedi Dukono: Isteri pendaki S’pura reda meski hanya 6 bulan bina mahligai
Allahyarham Shahin Muhrez Abdul Hamid yang baru mendirikan rumah tangga sejak Oktober 2025 disifatkan isterinya, Cik Nurina Iffah Jusmadi, sebagai suami yang penuh kasih sayang dan gemar mengembara dan memanjat gunung. - Foto ihsan NURINA IFFAH JUSMADI
Mereka hanya sempat membina mahligai bersama selama enam bulan sejak Oktober 2025, malah merancang kehidupan bersama di rumah baharu di kejiranan Sengkang.
Bagaimanapun, sudah tersurat Cik Nurina Iffah Jusmadi, 27 tahun, akan kehilangan suami tercinta, Allahyarham Shahin Muhrez Abdul Hamid, juga 27 tahun, dalam sesuatu tragedi menyayat hati.
Laporan berkaitan
Rindu pemergian anak bongsu mangsa korban Gunung Dukono pada Hari IbuMay 10, 2026 | 10:05 PM
Mangsa korban Gunung Berapi Dukono penggemar kegiatan kembara jalan kakiMay 10, 2026 | 9:20 PM
Letusan Gunung Dukono: Baki 15 pendaki, 2 porter jaya diselamatkanMay 8, 2026 | 3:52 PM