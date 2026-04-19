Trump, Iran petik kemajuan dalam perbincangan
Apr 19, 2026 | 2:29 PM
Ratusan kapal dan kira-kira 20,000 pelaut kekal terkandas di Teluk menunggu laluan melalui Selat Hormuz, kata sumber perkapalan. - Foto REUTERS
WASHINGTON/ISLAMABAD – Perunding utama Iran berkata rundingan baru-baru ini dengan Amerika Syarikat telah mencapai kemajuan tetapi jurang masih kekal berhubung isu nuklear dan Selat Hormuz.
Sementara itu Presiden Donald Trump memetik “perbualan yang amat baik” dengan Teheran walaupun memberi amaran terhadap “peras ugut” berhubung saluran perkapalan utama.
Laporan berkaitan
SM Lee: Pemerintah sedia ambil langkah lanjut bantu warga S’pura hadapi kesan perang IranApr 18, 2026 | 8:00 PM
Shanmugam: Golongan muda perlu harungi kesan dalam tindakan iklimApr 18, 2026 | 8:36 PM