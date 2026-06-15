Tugu Sir Stamford Raffles di Boat Quay akan diselenggara pada 30 Jun

Orang ramai tidak akan dapat mengambil gambar tugu yang terletak di Tapak Pendaratan Raffles di sepanjang Sungai Singapura itu ketika kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan . - Foto ST

Orang ramai tidak akan dapat mengambil gambar tugu yang terletak di Tapak Pendaratan Raffles di sepanjang Sungai Singapura itu ketika kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan . - Foto ST

Tugu Sir Stamford Raffles di Boat Quay akan diselenggara pada 30 Jun

Tugu Sir Stamford Raffles di Boat Quay akan diselenggara pada 30 Jun

Tugu polimarmar putih Sir Stamford Raffles di Boat Quay, yang mengabdikan pengasas Singapura moden itu, akan menjalani penyelenggaraan rutin pada 30 Jun.

Orang ramai tidak akan dapat mengambil gambar tugu yang terletak di Tapak Pendaratan Raffles di sepanjang Sungai Singapura itu sepanjang tempoh kerja dijalankan.

Lembaga Pelancongan Singapura (STB) menyatakan dalam kenyataan pada 15 Jun bahawa kerja penyelenggaraan akan berlangsung dari 9 pagi hingga 6 petang pada hari tersebut.

Sekiranya cuaca tidak mengizinkan, kerja-kerja penyelenggaraan tersebut akan dijadualkan semula kepada 1 Julai.

Pihak STB meminta pemahaman orang ramai atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul sepanjang tempoh tersebut.

Tugu itu merupakan simbol bersejarah yang menandakan lokasi pendaratan negarawan British berkenaan pada 1819.

Sementara itu, sebuah lagi tugu Raffles yang diperbuat daripada gangsa dan didedahkan pada 1887 masih berdiri gah di hadapan Dewan Konsert Victoria di Empress Place.