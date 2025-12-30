Tutup khidmat rel sehari, perkenal sistem sandaran antara saranan pasukan petugas Saranan bagi tingkatkan keandalan sistem rel diserahkan kepada Pemangku Menteri Pengangkutan; MOT akan semak cadangan, beri respons penuh pada suku pertama 2026.

Pasukan petugas yang dibentuk untuk mencari penyelesaian bagi meningkatkan keandalan rangkaian rel Singapura telah mengemukakan cadangannya kepada Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow.

Antara cadangan yang dibuat oleh pasukan petugas itu, yang dipengerusikan oleh Ketua Eksekutif Penguasa Pengangkutan Darat (LTA), Encik Ng Lang, termasuk menutup perkhidmatan sepanjang hari untuk mempercepatkan kerja-kerja pembaikan.

Ia juga mengesyorkan memperkenalkan sistem sandaran atau pintasan tambahan, dan prosedur untuk membolehkan operasi rel diteruskan atau disambung semula dengan lebih cepat selepas gangguan kecil, sebaik sahaja keselamatan penumpang terjamin.

“Pasukan petugas menyarankan agar mengutamakan pembaharuan tiga sistem teras (kereta api, isyarat, dan kuasa) dan mengurangkan masa yang diambil untuk memperbaharui sistem ini.

“Untuk mencapai matlamat ini, lebih banyak waktu kejuruteraan harus diperuntukkan, termasuk menutup perkhidmatan sepanjang hari, untuk menjalankan kerja sedemikian dengan pantas, cekap dan selamat,” kata LTA dan pengendali rel, SMRT serta SBS Transit dalam satu kenyataan bersama pada 30 Disember.

Pasukan petugas itu dibentuk pada 19 September untuk membangun dan melaksanakan huraian segera bagi meningkatkan keandalan kereta api dan tindak balas bersama susulan gangguan perkhidmatan rel yang berlaku dari Julai hingga September.

Anggota lain dalam pasukan petugas itu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Kumpulan SMRT, Encik Ngien Hoon Ping, CEO Kumpulan SBS Transit, Encik Jeffrey Sim, serta pakar teknikal dari sektor rel.

Sebuah panel penasihat bebas seramai lima anggota, yang terdiri daripada pemimpin berpengalaman dari sektor rel seluruh dunia, juga dilantik untuk memberikan nasihat strategik dan kepakaran teknikal kepada pasukan petugas itu.

Dalam satu catatan Facebook pada 30 Disember, Encik Siow berkata kementeriannya akan menyemak cadangan yang dikemukakan dan memberikan respons penuh menjelang suku pertama 2026.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota pasukan petugas atas kerja keras mereka sejak beberapa bulan lalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota panel penasihat bebas kerana menasihati pasukan petugas.

“Kementerian Pengangkutan (MOT) kini akan menyemak laporan pasukan petugas dan memberikan respons penuh terhadap cadangannya menjelang suku pertama tahun depan,” kata Encik Siow.

Cadangan lain yang dikemukakan pasukan petugas itu termasuk memanfaatkan teknologi dan data untuk melaksanakan pemantauan yang lebih komprehensif dan menyeragamkan di seluruh rangkaian rel.

Ia juga mengesyorkan supaya meningkatkan prosedur operasi piawaian untuk mengurus gangguan perkhidmatan yang akan membolehkan penyambungan semula perkhidmatan rel yang lebih cepat dan berkesan selepas kerosakan berlaku.

“Pasukan petugas juga menyarankan agar menambah baik pilihan perjalanan alternatif untuk penumpang, serta menerima pakai kaedah yang mengutamakan penumpang untuk membimbing penumpang yang terjejas.

“Ini termasuk menyediakan maklumat yang lebih tepat, disesuaikan dan masa nyata tentang status sistem dan laluan perjalanan alternatif, serta pencarian arah yang lebih baik di lapangan,” tambah kenyataan itu.

Encik Ng Lang berkata cadangan yang dikemukakan itu akan membantu membimbing langkah seterusnya yang perlu diambil untuk terus memperkukuh keandalan rangkaian rel.

Beliau menambah cabaran mengendalikan dan menyelenggara sistem rel hanya akan bertambah apabila saiz dan kerumitannya berkembang.

Pada 13 Disember, LTA telah melancarkan laman web yang menyediakan status operasi masa nyata merentasi semua laluan rel.

Melangkaui usaha itu, pasukan petugas juga mencadangkan supaya membangunkan lebih banyak alat untuk menyediakan maklumat khusus perjalanan masa nyata bagi membantu penumpang merancang apa yang perlu dilakukan apabila gangguan berlaku.

Ia juga telah meminta LTA dan pengendali rel untuk bekerjasama bagi memperkukuh peranan Akademi Rel Singapura dalam mengharmonikan dan meningkatkan piawaian secara menyeluruh untuk menyediakan tenaga kerja rel bagi cabaran masa depan.

Ini termasuk meningkatkan rangka kerja pensijilan profesional untuk jurutera rel dan juruteknik, dengan memperluaskan liputan pensijilan kepada lebih banyak sistem dan pekerja rel.