Ubat rindu pada Bee Gees menerusi konsert trio ‘Night Fever’

Singapura
BEE GEESmuzikInternational
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
ISMAWATI ISMAIL
ISMAWATI ISMAIL

Bee Gees, konsert Night Fever, disko
Kumpulan sanjungan Bee Gees, Night Fever, dari Canada ini berjaya menghidupkan suasana dengan persembahan lagu Bee Gees yang penuh bertenaga dan harmoni. - Foto FACEBOOK THE BEE GEES NIGHT FEVER

Suara sengau dan nyaring atau nasal falsetto anggota kumpulan legenda tiga bersaudara, Bee Gees, ‘melekat’ di fikiran ramai ketika menghadiri konsert penghormatan buat mereka yang diterajui kumpulan dari Canada, Night Fever.

Sewaktu Carm Castiglione, Joe Varga dan Daryl Thistle menyanyi dalam persembahan sempena Hari Kekasih di Teater Sands, Marina Bay Sands, pada 14 Februari lalu, terasa bagaikan Barry Gibb, Maurice Gibb dan Robin Gibb benar-benar ada di sisi.

BEE GEESmuzikInternational
