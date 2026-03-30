Ujian pelepasan bahan ekzos motosikal di Pusat Pemeriksaan Woodlands guna kios baru NEA
Satu kios dicuba dahulu sebelum diperluas; langkah susulan pengetatan had karbon monoksida, hidrokarbon berkuat kuasa sejak 2023
Mar 30, 2026 | 1:43 PM
Seorang penunggang motosikal menggunakan prototaip kios ujian kendiri pelepasan ekzos motosikal. - Foto NEA
Penunggang motosikal yang memasuki Singapura melalui Pusat Pemeriksaan Woodlands mungkin dipilih secara rambang untuk menguji pelepasan bahan buangan kenderaan mereka menggunakan kios ujian kendiri baru yang dijangka siap menjelang awal 2027.
Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) akan menguji satu kios terlebih dahulu, menilai keupayaan ujian kendiri dan pengalaman pengguna, sebelum memutuskan untuk memperluas penggunaannya.
