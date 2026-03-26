Pengecaman wajah bagi motosikal di Pusat Pemeriksaan Woodlands mulai 31 Mac
Imej wajah ganti cap jari sebagai biometrik utama secara berperingkat
Mar 26, 2026 | 7:13 PM
Ujian pelepasan pengecaman wajah dijalankan bagi penunggang motosikal dan pembonceng di Pusat Pemeriksaan Woodlands pada 26 Mac. Di bawah sistem baru itu, penunggang bertopi keledar dengan wajah jelas kelihatan hanya perlu melihat kamera di kaunter imigresen sebelum dibenarkan lalu. - Foto ST
Hanya 20 saat diperlukan untuk melintasi lorong ketibaan imigresen motosikal di Pusat Pemeriksaan Woodlands mulai 31 Mac, apabila sistem pengecaman wajah baru menggantikan keperluan menunjukkan pasport.
Penunggang kini dapat meluncur melalui 18 lorong motosikal automatik untuk pelepasan imigresen yang lebih pantas dan lancar, memendekkan masa sedia ada kira-kira 30 saat.
