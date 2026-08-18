Semasa mula mendalami Kecerdasan Buatan (AI) di Internet pada 2023, Ustaz Abdul Adzhim Abdul Khalid, 27 tahun, melihat bahawa AI bukan sekadar trend sementara, malah, sesuatu yang besar pada masa akan datang.

Berbekalkan sifar asas dalam bidang itu, bapa kepada anak berusia setahun ini sanggup meluangkan lebih tiga jam sehari ‘berguru’ di YouTube demi menguasai selok-belok AI

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