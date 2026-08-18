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Ustaz tubuh syarikat AI, pacu kemahiran, perkasa masyarakat dan ummah
Mula belajar daripada YouTube, kini hasil perisian AI selain bantu syarikat tempatan tingkat proses kerja
Ustaz Abdul Adzhim Abdul Khalid, pernah satu ketika dahulu mengkaji mengenai Kecerdasan Buatan (AI) selama tiga jam sehari dan kini mempunyai syarikat AI. - Foto BH oleh KHALID BABA
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Aug 18, 2026 | 5:30 AM
Semasa mula mendalami Kecerdasan Buatan (AI) di Internet pada 2023, Ustaz Abdul Adzhim Abdul Khalid, 27 tahun, melihat bahawa AI bukan sekadar trend sementara, malah, sesuatu yang besar pada masa akan datang.
Berbekalkan sifar asas dalam bidang itu, bapa kepada anak berusia setahun ini sanggup meluangkan lebih tiga jam sehari ‘berguru’ di YouTube demi menguasai selok-belok AI
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