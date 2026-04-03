Penolong Superintenden Polis Benjamin Cheah telah mencuri hati netizen dalam video anti-penipuan yang tular. - Foto: INSTAGRAM HOUGANG NPC

Penolong Superintenden Polis Benjamin Cheah telah mencuri hati netizen dalam video anti-penipuan yang tular. - Foto: INSTAGRAM HOUGANG NPC

Satu video yang disiarkan di laman Instagram pusat polis kejiranan Hougang yang memberi amaran kepada penonton agar tidak terjebak dalam penipuan cinta telah menyebabkan mereka melaporkan satu lagi jenis jenayah: hati yang dicuri.

Video yang bernada gurauan itu, yang disiarkan pada Hari April Fool, atau 1 April, telah mendapat lebih 2.8 juta tontonan, lebih 110,000 ‘like’ dan sekitar 1,500 komen.

“Anda mesti tertanya-tanya apa yang saya minum di sini,” kata seorang pegawai polis - dengan rambut yang digayakan dan berpakaian seragam - dalam video itu, sambil memegang cawan.

Pegawai polis itu, Penolong Superintenden Polis Benjamin Cheah, mendedahkan bahawa cawan itu kosong.

Kemudian, beliau mendedahkan bahawa beliau tidak memegang cawan itu; ia dipegang oleh tangan di luar bingkai video.

Terdapat dua bahagian lagi dalam video sepanjang 22 saat itu. Pegawai polis yang disangka bercakap dengan penonton itu sebenarnya sedang menggerakkan mulutnya mengikut pesanan suara yang telah dirakam terlebih dahulu.

Dalam beberapa saat terakhir video itu, ASP Cheah berkata: “Jangan percaya semua yang anda lihat dalam talian. Kerana apa yang anda lihat bukanlah diri saya yang sebenar.”

Kamera kemudian beralih ke kanan untuk mendedahkan bahawa pegawai itu berdiri di hadapan cermin sepanjang masa, dan penonton telah melihat pantulan dirinya.

Kapsyen video itu mengulangi mesej ASP Cheah, memberitahu penonton bahawa orang yang mereka temui dalam talian mungkin tidak selalunya seperti yang mereka nyatakan.

Netizen memuji mesej kreatif pusat polis kejiranan itu dalam meningkatkan kesedaran tentang penipuan cinta.

Sesetengah netizen secara berseloroh mengulas tentang ketampanan polis berusia 35 tahun itu.

“Tetapi saya pasti ramai gadis Hougang ingin ditipu oleh anda,” tulis seorang netizen dengan nama pengguna batamliciouz.

Seorang lagi netizen menulis: “Bagaimana untuk melaporkan hati yang dicuri?”

Di laman Instagram peribadinya, ASP Cheah mempunyai beberapa video serupa yang memberi amaran terhadap jenayah, termasuk satu tentang bahaya perjudian.