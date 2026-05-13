Vivian raih Pingat Kehormatan NTUC
Kesatuan sekerja digesa jadi sumber idea bantu bentuk dasar baru pemerintah
May 13, 2026 | 7:00 PM
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, menerima Pingat Kehormatan pada majlis Anugerah Hari Pekerja Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) 2026 pada 11 Mei. - Foto REUTERS
Kesatuan sekerja boleh menjadi sumber idea bagi membentuk dasar baharu pemerintah, lebih-lebih lagi sedang pekerja berdepan dengan cabaran yang kian berubah dalam ekonomi digital masa kini, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.
Penerima Pingat Kehormatan pada majlis Anugerah Hari Pekerja Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) 2026 itu menukil Model Gaji Progresif (PWM) bagi sektor pembersihan sebagai salah satu contoh.
