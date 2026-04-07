Singapura tidak boleh terlibat dalam rundingan dengan Iran untuk melalui Selat Hormuz sebagai satu prinsip, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Beliau menjawab soalan daripada Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi, yang bertanya sama ada pemerintah berhubungan dengan pihak berkuasa Iran bagi memastikan kapal berbendera Singapura dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat, seperti yang dilakukan negara lain termasuk Malaysia. Encik Fadli juga bertanya sama ada Singapura akan membayar tol.