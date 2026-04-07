Vivian: S’pura tidak boleh berunding untuk lalui Selat Hormuz ‘sebagai prinsip’
Vivian: S’pura tidak boleh berunding untuk lalui Selat Hormuz ‘sebagai prinsip’
Apr 7, 2026 | 7:30 PM
Vivian: S’pura tidak boleh berunding untuk lalui Selat Hormuz ‘sebagai prinsip’
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan menjawab pertanyaan tentang laluan kapal-kapal Singapura di Selat Hormuz oleh Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi. - Foto BH
Singapura tidak boleh terlibat dalam rundingan dengan Iran untuk melalui Selat Hormuz sebagai satu prinsip, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.
Beliau menjawab soalan daripada Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi, yang bertanya sama ada pemerintah berhubungan dengan pihak berkuasa Iran bagi memastikan kapal berbendera Singapura dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat, seperti yang dilakukan negara lain termasuk Malaysia. Encik Fadli juga bertanya sama ada Singapura akan membayar tol.
