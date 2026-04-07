Vivian: S’pura tidak boleh berunding untuk lalui Selat Hormuz ‘sebagai prinsip’

Singapura

Apr 7, 2026 | 7:30 PM

Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan menjawab pertanyaan tentang laluan kapal-kapal Singapura di Selat Hormuz oleh Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi.
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan menjawab pertanyaan tentang laluan kapal-kapal Singapura di Selat Hormuz oleh Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi.

Singapura tidak boleh terlibat dalam rundingan dengan Iran untuk melalui Selat Hormuz sebagai satu prinsip, kata Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Beliau menjawab soalan daripada Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi, yang bertanya sama ada pemerintah berhubungan dengan pihak berkuasa Iran bagi memastikan kapal berbendera Singapura dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat, seperti yang dilakukan negara lain termasuk Malaysia. Encik Fadli juga bertanya sama ada Singapura akan membayar tol.

Iran benar kapal M’sia lalui Selat Hormuz tanpa tolMar 31, 2026 | 5:25 PM
Iran lulus pelan kenakan caj laluan di Selat HormuzMar 31, 2026 | 10:42 AM
Vivian BalakrishnanIranPBBkapalparlimen
