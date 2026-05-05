Warga Bangladesh dijel 12 bulan dek gajikan pesalah imigresen
May 5, 2026 | 8:50 PM
Jahangir Mohamed dikenakan hukuman penjara 12 bulan kerana menggajikan seorang pesalah imigresen. - Foto fail
Seorang pemegang pas kerja dari Bangladesh, Jahangir Mohamed, 46 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan kerana menggajikan seorang pesalah imigresen.
Jahangir dikatakan telah menggajikan Talukdar Md Pabel, 26 tahun, yang juga berasal dari Bangladesh.
