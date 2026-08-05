WP gesa rombak ekonomi bagi perkasa SME, pekerja muda, perdagangan mahir

WP gesa rombak ekonomi bagi perkasa SME, pekerja muda, perdagangan mahir

WP gesa rombak ekonomi bagi perkasa SME, pekerja muda, perdagangan mahir Saran ruang niaga mampu milik bagi perintis, faedah minimum berhenti kerja, pinjaman pendidikan tanpa faedah bagi pekerja pertengahan kerjaya

Parti Pekerja (WP) telah membentangkan usul pada 5 Ogos di Parlimen, yang menetapkan visi parti tersebut untuk ekonomi Singapura dan bertindak balas terhadap rancangan ekonomi pemerintah.

Usul tersebut, yang bertajuk, ‘Ekonomi Masa Depan Yang Memanfaatkan Semua’, telah difailkan oleh Encik Kenneth Tiong (GRC Aljunied), dan disokong oleh Profesor Madya Jamus Lim (GRC Sengkang).

Membuka perbahasan tersebut, Encik Tiong menggesa agar strategi ekonomi Singapura dirombak secara mendalam.

Ia bagi membina masa depan lebih terangkum yang didorong oleh syarikat tempatan yang dinamik, permintaan domestik yang sihat, dan modal tempatan yang meneroka pasaran luar negara.

Beliau menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi haruslah menghasilkan agihan kekayaan yang saksama secara langsung dan bukannya sekadar bergantung kepada agihan semula melalui rebat atau baucar.

Encik Tiong berkata: “Kita perlu membina ekonomi di mana agihan yang saksama dihasilkan daripada pertumbuhan itu sendiri, dan bukannya dibaiki kemudian melalui baucar dan rebat.”

Beliau turut mencadangkan pembentukan ‘zon khas’ di sekitar Universiti Teknologi Nanyang (NTU) di mana tanah pemerintah disediakan mengikut kos pemulihan bagi menyediakan perumahan dan ruang perniagaan mampu milik untuk golongan muda serta perintis perniagaan.

Menyokong usul berkenaan, Dr Jamus Lim, menekankan keperluan untuk mengalihkan tumpuan ekonomi daripada kebergantungan kepada syarikat berbilang negara (MNC) asing kepada pemerkasaan perusahaan kecil dan sederhana (SME) tempatan.

“Kita perlu mengalihkan tumpuan daripada kebergantungan kepada syarikat multinasional asing dan menjadikan SME tempatan sebagai enjin utama pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Dr Lim.

Beliau turut menyarankan langkah mengawal kadar kenaikan sewa premis perniagaan serta menyediakan sokongan pembiayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang lebih meluas untuk syarikat tempatan.

Turut berucap bagi menyokong usul tersebut ialah Encik Pritam Singh (GRC Aljunied), Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied), Encik Gerald Giam (GRC Aljunied), Encik Louis Chua (GRC Sengkang), Cik He Ting Ru (GRC Sengkang), serta AP Tanpa Kawasan Undi (NCMP) Encik Andre Low dan Cik Eileen Chong.

Mengenai perlindungan pekerja, Encik Pritam menggesa pemerintah memaktubkan dalam undang-undang faedah pemberhentian kerja minimum untuk membela nasib pekerja dalam era ketidaktentuan ekonomi.

Encik Pritam menegaskan: “Walaupun tidak semua pekerjaan dapat dilindungi, setiap pekerja berhak mendapat perlindungan apabila berlaku pemberhentian kerja.”

Beliau mengusulkan agar garis panduan tiga pihak mengenai faedah pemberhentian kerja sekurang-kurangnya dua minggu gaji bagi setiap tahun perkhidmatan dijadikan hak undang-undang mandatori.

Sementara itu, Encik Fadli memberi tumpuan ucapannya kepada jaringan keselamatan sosial yang kukuh bagi pekerja yang terjejas akibat pembuangan kerja.

“Proses latihan semula dan peningkatan kemahiran melibatkan kos dan peluang sebenar yang perlu diringankan agar pekerja berasa selamat,” kata Encik Fadli.

Beliau mengusulkan Skim Insurans Pemberhentian Kerja universal yang memberikan bayaran sehingga 40 peratus daripada gaji terakhir selama enam bulan, serta pinjaman pendidikan tanpa faedah bagi pekerja pertengahan kerjaya.

Beliau turut menyarankan Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) dijadikan pusat sehenti yang menyediakan pegawai kes khas untuk membimbing setiap pencari kerja.

Bagi mengangkat martabat pekerja teknikal dan pertukangan, Encik Giam, mencadangkan Rangka Kerja Kecekapan Perdagangan dan penubuhan Persatuan Pedagang Mahir Singapura.

Encik Giam menekankan bahawa pekerja tukang tempatan perlu diberikan laluan pentauliahan bertingkat dan pasaran kerja negara yang telus agar pendapatan mereka tidak terus terjejas oleh persaingan yang tidak dilesenkan.

Encik Louis Chua pula mengkritik sikap ‘pencari sewa’ pemerintah – yang meraih keuntungan daripada pajakan dan penyewaan tanah – dan kos tanah yang tinggi yang membebankan perniagaan serta isi rumah.

Encik Chua mengusulkan pilihan sewaan awam yang bermakna bagi golongan muda, tender berasaskan konsep dan harga, serta skim subsidi akses kuasa pengkomputeran AI khas untuk SME tempatan.

Cik He pula memberi tumpuan kepada ekonomi jagaan dan sektor kreatif dengan memohon sokongan gaji yang lebih tinggi untuk pekerja jagaan seperti jururawat dan guru prasekolah.

Beliau menggesa penilaian impak alam sekitar yang lebih telus menerusi papan pemuka khas bagi memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian bumi.

Encik Low membentangkan cadangan Janji Permulaan Adil untuk belia bawah 30 tahun bagi memastikan setiap graduan mendapat pekerjaan stabil atau laluan pembangunan kerjaya berbayar.