Pemangku Menteri yang Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, telah melawat bilik berita Berita Harian (BH) pada 14 Oktober.

Sebelum itu, beliau juga hadir selaku tetamu kehormat semasa majlis penyampaian dermasiswa BH-AMP, yang julung kali diadakan di Auditorium SPH Media pada 9 Oktober.

Semasa lawatan kali ini, beliau mengadakan sesi perkongsian bersama kakitangan BH serta melawat sekitar bilik berita tersebut.