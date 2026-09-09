Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) sedang aktif melatih dan meningkatkan kemahiran digital asatizah dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI) Generatif bagi memenuhi keperluan masyarakat dengan lebih baik memandangkan maklumat keagamaan kini tersebar luas di alam maya, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

Menurutnya, langkah itu penting agar asatizah bukan sahaja memahami cara menggunakan teknologi tersebut, malah bersedia menangani sebarang kekeliruan dalam masyarakat – terutamanya dalam mengkontekstualisasikan isu rumit.

Ini ditambah dengan perancangan MUIS untuk menaik taraf platform MuslimSG supaya lebih interaktif dan mesra pengguna, khususnya dalam mendekati golongan muda agar mereka mudah mendapatkan panduan agama, katanya.

Encik Zaqy berkata demikian di Parlimen pada 9 September dalam menjawab soalan Anggota Parlimen (AP) Encik Saktiandi Supaat (GRC Bishan-Toa Payoh) berhubung bagaimana MUIS dapat memperkukuh saluran pengesahan jawapan AI yang didapatkan masyarakat dalam talian.

“AI Generatif dan platform dalam talian boleh melengkapi pembelajaran agama dengan menjadikan maklumat serta ilmu lebih mudah diakses.

“Namun, ia tidak sepatutnya dijadikan sumber utama bagi bimbingan agama, terutamanya mengenai isu keagamaan yang rumit yang memerlukan tafsiran para ulama serta kefahaman mengikut konteks.

“Dalam situasi sedemikian, asatizah bertauliah atau sumber ilmu lain yang dipercayai hendaklah dirujuk,” ujar beliau.

Beliau menambah bahawa jawatankuasa semakan baharu yang akan ditubuhkannya untuk meneliti secara menyeluruh langkah perlindungan di institusi agama, akan turut ditugaskan untuk meneliti risiko serta ancaman baharu di alam maya.

Ini termasuk bagi situasi semasa mahupun secara proaktif untuk masa depan, katanya.

Encik Zaqy turut memberi perincian dalam menjawab soalan Encik Saktiandi berkenaan kebimbangannya terhadap masyarakat yang mencari ilmu agama dalam talian tanpa sebarang bimbingan.

Encik Zaqy menjelaskan bahawa terdapat ruang untuk meningkatkan akses maklumat bagi orang awam mahupun asatizah.

Selain menaik taraf platform MuslimSG, keupayaan asatizah dalam menguasai AI Generatif turut diberi tumpuan utama.

“Pada masa yang sama, perkembangan AI Generatif diberi perhatian secara mendalam melalui usaha mendidik dan meningkatkan kemahiran ramai asatizah agar lebih mesra dengan teknologi tersebut serta peralatan digital baharu.

“Malah, sebahagian daripada mereka telah pun menjalani latihan untuk memahami kesannya serta cara mengendalikan AI dengan lebih berkesan – kerana pada akhirnya, merekalah yang perlu menyampaikan dan menjelaskan perkara ini kepada masyarakat,” katanya .

Encik Zaqy turut menegaskan bahawa isu lebih mendalam adalah bagaimana mendorong masyarakat Islam untuk memanfaatkan kedua-dua platform fizikal dan digital secara berkesan, memandangkan pendidikan agama hari ini perlu disampaikan secara holistik.

AP gerakan pekerja, Dr Wan Rizal Wan Zakariah (GRC Jalan Besar), bertanya jika satu unit khas dapat ditubuhkan di MUIS untuk mengesan maklumat salah berkaitan agama di internet secara proaktif sebelum ia menular.

Encik Zaqy mengakui bahawa usaha memantau setiap laman web di alam maya yang luas memerlukan sumber daya yang amat besar.

Lantas, beliau menjelaskan bahawa tumpuan utama ialah bertindak proaktif dalam mengesan isu atau tema tular yang tidak tepat.

“Tumpuan kita bukan sahaja untuk menyekat punca maklumat, tetapi memperkukuh ketahanan masyarakat agar mereka mengenal pasti risiko.

“Kita juga perlu membantu ibu bapa mengesan ancaman digital terhadap anak-anak mereka.

“Peranan kita adalah membantu rakyat Singapura, khususnya masyarakat Islam tempatan, mengkontekstualisasikan ajaran dari luar agar sesuai dengan masyarakat di sini.