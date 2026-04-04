Cristiano Ronaldo meraikan jaringan gol ketiga Al Nassr bersama rakan sepasukannya dalam perlawanan menentang Al Najmah di Al Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, pada 3 April. - Foto REUTERS

RIYADH: Cristiano Ronaldo menandakan kepulangannya selepas berehat selama sebulan akibat kecederaan dengan menjaringkan dua gol pada separuh masa kedua ketika Al Nassr mengekalkan rentak kemenangan dengan menewaskan pasukan tercorot Al Najma, 5-2, dalam Liga Pro Saudi pada 3 April.

Penyerang Portugal itu, yang diketepikan sejak Februari, telah terlepas dua perlawanan liga Al Nassr sebelum ini dan juga diketepikan daripada perlawanan persahabatan Portugal menentang Mexico dan Amerika Syarikat pada Mac .

Al Najma, yang hanya menang sekali dalam 27 perlawanan liga, mendahului seminit sebelum separuh masa pertama melalui Rakan Al Tulayhi.

Al Nassr bertindak balas begitu pantas, dengan Abdullah Al Hamdan dan Sadio Mane menjaringkan gol pada masa kecederaan separuh masa pertama untuk mengubah rentak pertandingan.

Pelawat menyamakan kedudukan dua minit selepas babak pertama disambung semula apabila Felippe Cardoso menjaringkan gol, tetapi Al Nassr kembali mengawal permainan apabila Ronaldo menyempurnakan penalti pada minit ke-56.

Pemain berusia 41 tahun itu menambah gol keduanya pada minit ke-73 sebelum Mane mengesahkan kemenangan dengan jaringan pada masa kecederaan.

Kemenangan liga ke-13 berturut-turut Al Nassr memastikan mereka menduduki tempat teratas dengan 70 mata, enam mata di hadapan pasukan di tempat kedua, Al Hilal, yang akan menentang Al Taawoun pada 4 April.

Penyerang yang menyertai kelab Al-Nassr pada 2022 itu telah menandatangani kontrak baru selama dua tahun dengan kelab Arab Saudi tersebut pada Julai 2025, melangkaui ulang tahun kelahirannya yang ke-42.