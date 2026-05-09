3 majlis gemilang buka tirai Piala Dunia 2026 di AS, Mexico, Canada
Fifa sahkan kehadiran bintang antarabangsa seperti Katy Perry, Lisa Blackpink dan Michael Buble
May 9, 2026 | 5:02 PM
BANDAR MEXICO: Piala Dunia 2026 akan menyaksikan tiga majlis pembukaan berasingan di ketiga-tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan Canada dengan barisan bintang muzik antarabangsa menghangatkan sambutan kejohanan.
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) mengesahkan pada 8 Mei antara artis yang akan membuat persembahan termasuk Katy Perry, Future, Alanis Morissette, Michael Buble, J Balvin dan Lisa.
