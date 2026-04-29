Piala Dunia terima tambahan dana, Fifa umum tindakan tegas kad merah
Apr 29, 2026 | 3:54 PM
Trofi Piala Dunia Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) dipamerkan semasa Jelajah Trofi Piala Dunia Fifa 26 di Los Angeles pada 24 Mac 2026. - Foto AFP
VANCOUVER: Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) pada 28 April mengumumkan peningkatan jumlah agihan tunai Piala Dunia kepada hampir AS$900 juta ($1.15 bilion) berikutan kebimbangan tentang kos yang semakin meningkat bagi pasukan yang menyertai kejohanan tersebut.
Badan pentadbir bola sepak dunia itu menyatakan dalam satu kenyataan bahawa wang yang dikongsi antara 48 pasukan yang mengambil bahagian dalam pusingan akhir di Mexico, Canada dan Amerika Syarikat kini berjumlah AS$871 juta, meningkat daripada AS$727 juta yang diumumkan pada Disember.
Laporan berkaitan
Nike siasat isu jersi jelang Piala DuniaApr 11, 2026 | 4:48 PM
6 pemain hebat gagal layakkan diri ke Piala DuniaApr 6, 2026 | 5:30 AM