VANCOUVER: Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) pada 28 April mengumumkan peningkatan jumlah agihan tunai Piala Dunia kepada hampir AS$900 juta ($1.15 bilion) berikutan kebimbangan tentang kos yang semakin meningkat bagi pasukan yang menyertai kejohanan tersebut.

Badan pentadbir bola sepak dunia itu menyatakan dalam satu kenyataan bahawa wang yang dikongsi antara 48 pasukan yang mengambil bahagian dalam pusingan akhir di Mexico, Canada dan Amerika Syarikat kini berjumlah AS$871 juta, meningkat daripada AS$727 juta yang diumumkan pada Disember.