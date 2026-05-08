“Saya tak akan bayar”: Trump kritik harga tiket melampau Piala Dunia 2026
Fifa dikritik berhubung isu harga tiket yang dianggap terlalu mahal
May 8, 2026 | 1:59 PM
NEW YORK: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump berkata beliau “juga tidak akan membayarnya” apabila ditanya tentang kemungkinan harga tiket AS$1,000 ($1270) untuk menyaksikan negaranya beraksi menentang Paraguay dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026.
Pertandingan itu bermula pada 11 Jun dan Amerika, yang menjadi tuan rumah bersama pertandingan itu bersama Canada dan Mexico, akan memulakan kempen mereka di Los Angeles pada 12 Jun.
