36 kelab antarabangsa sertai festival pertandingan bola sepak
36 kelab antarabangsa sertai festival pertandingan bola sepak
Faster Football Singapore akan berlangsung dari 24 hingga 26 Jul di Our Tampines Hub (OTH)
Apr 8, 2026 | 4:59 PM
36 kelab antarabangsa sertai festival pertandingan bola sepak
Lebih 350 pemain yang mewakili 36 kelab bola sepak antarabangsa bakal berentap dalam festival Faster Football Singapore yang akan berlangsung di Our Tampines Hub (OTH) dari 24 hingga 26 Julai. - Foto FASTER FOOTBALL
Peminat bola sepak boleh menantikan acara pertandingan bola sepak tujuh pemain sepasukan yang berintensiti tinggi melibatkan beberapa kelab serantau dan antarabangsa.
Acara yang dinamakan Faster Football Singapore itu akan berlangsung dari 24 hingga 26 Julai.
Laporan berkaitan
Raya ‘penjaga gawang terhebat di dunia’Apr 8, 2026 | 2:37 PM
EPL bakal ada 5 pasukan dalam Liga Juara-Juara buat dua musim berturut-turutApr 8, 2026 | 2:25 PM