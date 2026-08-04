Adik-beradik Williams kembali berganding di Terbuka Cincinnati

Serena Williams (kanan) dan Venus Williams selepas aksi beregu pusingan pertama Terbuka Amerika Syarikat pada 2022 di Flushing Meadows, New York. Kedua-duanya akan kembali berganding di Terbuka Cincinnati Ogos ini selepas menerima ‘wildcard’. - Foto REUTERS

Serena Williams (kanan) dan Venus Williams selepas aksi beregu pusingan pertama Terbuka Amerika Syarikat pada 2022 di Flushing Meadows, New York. Kedua-duanya akan kembali berganding di Terbuka Cincinnati Ogos ini selepas menerima ‘wildcard’. - Foto REUTERS

Adik-beradik Williams kembali berganding di Terbuka Cincinnati

Adik-beradik Williams kembali berganding di Terbuka Cincinnati

OHIO (Amerika Syarikat): Serena Williams dan Venus Williams akan kembali berganding dalam acara beregu buat kali pertama sejak 2022 selepas menerima ‘wildcard’ untuk menyertai Terbuka Cincinnati Open pada Ogos ini.

Penganjur kejohanan mengumumkan pemberian ‘wildcard’ itu pada 3 Ogos, sekali gus membolehkan pasangan adik-beradik dari Amerika Syarikat itu kembali beraksi bersama, menjelang Terbuka Amerika, kejohanan Grand Slam terakhir musim ini.

Serena dan Venus antara gandingan beregu wanita paling berjaya dalam sejarah tenis apabila memenangi 14 gelaran Grand Slam, termasuk enam kejuaraan Wimbledon, selain meraih tiga pingat emas Olimpik.

Kali terakhir mereka beraksi bersama dalam acara beregu ialah pada Terbuka Amerika 2022, namun tewas kepada pasangan Republik Czech, Lucie Hradecka dan Linda Noskova, pada pusingan pertama.

Pada Julai lalu, kedua-duanya terpaksa menarik diri daripada saingan beregu Wimbledon selepas Serena, 44 tahun, mengalami kecederaan lutut.

Serena sebelum itu kembali ke pentas Grand Slam selepas berehat selama empat tahun, namun kemunculannya di Wimbledon berakhir selepas tewas kepada pemain muda Australia, Maya Joint, dalam pusingan pertama acara perseorangan.

Sementara itu, Venus, 46 tahun, turut menerima ‘wildcard’ bagi acara perseorangan Terbuka Cincinnati yang dijadualkan berlangsung dari 11 hingga 23 Ogos.

Penyertaan semula pasangan Williams dalam acara beregu menjadi perhatian selepas mereka pernah mendominasi saingan itu sepanjang kerjaya, dengan kejayaan meraih 14 gelaran Grand Slam dan tiga pingat emas Olimpik.