Air mata Messi iringi kegagalan Argentina pertahan takhta Hanya sentuh bola 54 kali dengan hampir separuh dalam masa tambahan; jurulatih tegaskan pasukan telah beri segalanya

NEW JERSEY: Lionel Messi, penyerang hebat Argentina, berpeluang mengesahkan kedudukannya sebagai pemain bola sepak terhebat era ini, dengan membawa Argentina menjuarai Piala Dunia sekali lagi pada 19 Julai, namun sebaliknya menangis selepas tewas 0-1 kepada Sepanyol.

Messi, 39 tahun, sekali lagi membawa pasukan beliau ke final dengan lapan gol dan dua bantuan jaringan, termasuk ketika kebangkitan mendebarkan menentang England di separuh akhir.

Namun impian mengulangi kejayaan menjulang trofi bersama Argentina, empat tahun selepas kejayaan di Qatar pada 2022, tidak kesampaian.

Argentina yang beraksi dengan 10 pemain, gagal mengancam Sepanyol di Stadium New York New Jersey, Amerika Syarikat, sebelum penyerang Sepanyol, Ferran Torres, menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-106.

Jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, berkata pasukannya sudah memberikan segala yang termampu dan beliau mengakui memerlukan masa untuk memikirkan langkah seterusnya.

“Ini adalah tempat impian buat semua orang.

“Kami sudah memberikan segala yang termampu.

“Kini, saya perlu sedikit masa untuk memikirkan perkara ini,” katanya.

Pasukan Argentina itu bergelut sepanjang perlawanan, sebelum keadaan bertambah buruk, apabila pemain tengah, Enzo Fernandez, dibuang padang pada masa kecederaan.

Perlawanan penentuan itu berlalu pantas buat Messi, dan ramai beranggapan beliau sepatutnya menamatkan penampilan terakhirnya di Piala Dunia pada malam gemilang di Doha pada 2022.

“Bagi saya, memang jelas beliau akan terus bermain selagi beliau sendiri belum memutuskan untuk berhenti.

“Beliau adalah pemain bola sepak terbaik sepanjang zaman,” kata Scaloni.

Kejayaan itu menyaksikan beliau menyerupai pencapaian Diego Maradona, yang membawa Argentina muncul juara Piala Dunia 1986.

Namun kali ini, beliau mengulangi jejak legenda itu dengan cara berbeza.

Argentina kendalian Maradona kembali ke perlawanan penentuan sebagai juara bertahan pada 1990, tetapi beraksi hambar dan kasar sebelum tewas 0-1 kepada Jerman Barat, selepas menamatkan perlawanan dengan sembilan pemain.

Argentina turut kerap melakukan kekasaran, seolah-olah tiada strategi selain memancing emosi pemain Sepanyol.

Messi hanya menyentuh bola sebanyak 54 kali, hampir separuh daripadanya dalam masa tambahan, dan tidak kelihatan mengancam gawang Sepanyol.

Sukar dinafikan kehadiran Messi akhirnya membebankan Argentina.

Selepas beraksi dengan 10 pemain, beliau kekal sebagai penyerang tunggal, sedangkan Scaloni mampu menyertakan penyerang tengah, Lautaro Martinez, untuk memperkuatkan jentera serangan.

Argentina gagal untuk menjadi pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil pada 1962, ia tetap bersejarah buat Messi apabila menjadi pemain kedua beraksi dalam tiga final Piala Dunia, menyerupai legenda Brazil, Marcos Evangelista de Morais (Cafu).

Messi menerajui Argentina dengan membantu negara itu antaranya, menjuarai Copa America pada 2021 dan 2024, serta Piala Dunia 2022.

Pada Piala Dunia 2026, Messi menjaringkan hatrik pada aksi pembukaan dan mengumpul lebih 200 penampilan antarabangsa serta rekod 34 perlawanan Piala Dunia dalam enam edisi kejohanan.

Pastinya penampilan Messi di Piala Dunia berakhir di sini, kerana beliau akan berusia lebih 40 tahun menjelang edisi 2030.

Walaupun masih terikat dengan Inter Miami sehingga 2028, final pada 19 Julai lalu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia.