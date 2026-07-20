Meskipun dibayangi kontroversi seperti visa pemain dan pegawai yang tidak diluluskan atau layanan media berat sebelah terhadap pasukan tertentu, Piala Dunia Fifa 2026 tetap digelar ‘terbaik dalam sejarah’ sepanjang hampir seabad penganjurannya, menurut beberapa pakar dan pengulas.

Kejohanan edisi ke-23 itu melabuhkan tirainya apabila juara baharu dinobatkan awal pagi tadi (waktu Singapura), iaitu selepas waktu cetakan akhbar ini.

Suasana hangat mula dapat dirasakan apabila ribuan penyokong tegar Argentina dan Sepanyol mula membanjiri kawasan ikonik Madison Square Garden dan Times Square di New York, seawal sehari sebelum aksi final itu berlangsung di Stadium New York New Jersey.

Di Singapura pula, para peminat berkumpul di lokasi seperti pusat masyarakat, bahkan di tempat seperti masjid dan gereja untuk menyaksikan perlawanan akhir itu.