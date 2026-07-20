Penyerang Sepanyol Ferran Torres (kiri), menjaringkan gol kemenangan perlawanan menentang Argentina dalam final Piala Dunia pada 20 Jun. Perlawanan tersebut berakhir 1-0, dan Sepanyol akhirnya dinobat sebagai juara Piala Dunia. - Foto REUTERS

Penyerang Sepanyol Ferran Torres (kiri), menjaringkan gol kemenangan perlawanan menentang Argentina dalam final Piala Dunia pada 20 Jun. Perlawanan tersebut berakhir 1-0, dan Sepanyol akhirnya dinobat sebagai juara Piala Dunia. - Foto REUTERS

Sepanyol sah jadi juara dunia selepas berjaya tundukkan Argentina 1-0 dalam final Piala Dunia 2026.

Jaringan Ferran Torres pada minit ke-106 masa tambahan separuh masa kedua cukup bagi memastikan La Roja muncul juara dunia tanpa perlu mengharungi penentuan sepakan penalti.

Torres, yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua, muncul wira buat juara Eropah itu apabila menjaringkan gol menerusi rembatan padu pada separuh masa kedua masa tambahan, susulan tandukan Nico Williams yang menerima bola hantaran silang.