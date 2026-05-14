May 14, 2026 | 4:36 PM
Alaves kejutkan Barcelona untuk keluar dari ‘zon bahaya’
Ibrahim Diabate daripada Deportivo Alaves menjaringkan gol pertama pasukannya semasa La Liga menentang FC Barcelona di Vitoria-Gasteiz, Sepanyol, pada 13 Mei. - Foto EPA
VITORIA-GASTEIZ (Sepanyol): Ibrahim Diabate menjaringkan satu-satunya gol untuk membantu tuan rumah Deportivo Alaves menewaskan juara baharu, Barcelona, 1-0 pada 13 Mei, sekali gus meraih kemenangan berharga yang membolehkan mereka keluar daripada zon relegasi La Liga dalam persaingan sengit mengelak penyingkiran ke divisyen bawah.
Gol itu dijaringkan pada masa tambahan separuh masa pertama, hasil tendangan sudut dengan Antonio Blanco menanduk bola semula ke petak penalti sebelum disempurnakan oleh penyerang pinjaman Diabate dari jarak dekat.
