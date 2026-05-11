BARCELONA: Kejuaraan La Liga Sepanyol kedua berturut-turut Barcelona berlaku menerusi kempen penuh debaran apabila pasukan kendalian Hansi Flick menggabungkan serangan bertenaga dan bakat muda dalam kempen yang memikat peminat.

Kemenangan pertandingan El Clasico ke atas Real Madrid pada 10 Mei, yang memastikan kejuaraan Barcelona dengan baki tiga perlawanan, menjadi kemuncak musim yang dibina atas rentak cemerlang, keberanian dan komitmen menyerang walaupun dalam keadaan bahaya.