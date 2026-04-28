LOS ANGELES: Allyson Felix, atlet wanita paling banyak memenangi pingat dalam sejarah atletik Sukan Olimpik dengan 11 pingat, berkata beliau merancang kembali beraksi sekalipun pada usia melebihi 40 tahun dengan menyertai temasya Olimpik Los Angeles (LA) 2028.

Beliau memberitahu majalah Time dalam satu artikel yang diterbitkan dalam talian pada 27 April bahawa beliau sedang bersiap sedia untuk apa yang diharapkan menjadi temasya Olimpik keenamnya di tanah airnya sendiri ketika beliau berusia 42 tahun.