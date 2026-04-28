Allyson Felix, atlet paling banyak raih pingat, rancang kembali aksi di Olimpik 2028
Bakal berusia 42 tahun apabila Olimpik LA dianjurkan nanti; akur cabaran besar menantinya untuk layak wakili semula negaranya
Apr 28, 2026 | 2:37 PM
Allyson Felix adalah atlet Olimpik Amerika Syarikat yang paling banyak memenangi pingat dalam atletik dengan 11 pingat. Beliau juga memenangi rekod 20 pingat di Kejohanan Dunia. - Foto REUTERS
LOS ANGELES: Allyson Felix, atlet wanita paling banyak memenangi pingat dalam sejarah atletik Sukan Olimpik dengan 11 pingat, berkata beliau merancang kembali beraksi sekalipun pada usia melebihi 40 tahun dengan menyertai temasya Olimpik Los Angeles (LA) 2028.
Beliau memberitahu majalah Time dalam satu artikel yang diterbitkan dalam talian pada 27 April bahawa beliau sedang bersiap sedia untuk apa yang diharapkan menjadi temasya Olimpik keenamnya di tanah airnya sendiri ketika beliau berusia 42 tahun.
