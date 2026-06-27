DALLAS: Ketua jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, mengesahkan Lionel Messi tidak akan disenaraikan dalam kesebelasan utama ketika juara bertahan Piala Dunia itu menentang Jordan dalam aksi terakhir Kumpulan J di Stadium Dallas, Texas, pada 28 Jun (waktu Singapura).

Bintang Inter Miami itu sudah menjaringkan kesemua lima gol Argentina dalam kemenangan ke atas Algeria dan Austria, sekali gus memastikan mereka mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati dengan baki satu perlawanan.

“Leo (panggilan untuk Messi) akan bermula di bangku simpanan,” kata Scaloni ketika menjawab soalan wartawan radio veteran Argentina berusia 91 tahun, Enrique Macaya Marquez, yang membuat liputan Piala Dunia buat kali ke-18, pada 27 Jun.

“Saya menjawab kerana anda layak menerima jawapan yang jujur.

“Leo akan masuk sedikit lewat,” kata Scaloni.

Argentina mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan, namun Scaloni menolak dakwaan beliau menurunkan pasukan lemah kerana memikirkan cabaran di pusingan kalah mati.

“Pemain yang akan beraksi memang layak bermain, mereka sebahagian daripada pasukan ini.

“Segala usaha yang kami lakukan dalam latihan adalah kerana mereka, sebab itulah kami berada di sini. Mereka sentiasa memberikan komitmen walaupun tidak diturunkan.

“Saya mahu semua pemain mendapat minit permainan apabila ada peluang kerana mereka juga pemain yang hebat.

“Impian saya sebagai jurulatih ialah melihat pasukan mampu mengekalkan prestasi tanpa mengira siapakah yang diturunkan.

“Apabila anda menyarung jersi kebangsaan, tidak kira sama ada perlawanan itu penting atau tidak, anda tetap akan memberikan yang terbaik untuk menang.

“Tiada apa yang berubah. Kami masih mempunyai pendekatan yang sama seperti hari pertama,” katanya.

Argentina bakal menentang Jordan yang sudah tersingkir selepas tewas dalam dua perlawanan pertama pada penampilan sulung mereka di Piala Dunia.

Scaloni menjangkakan lawannya akan tampil dengan pendekatan lebih bertahan.

“Jordan biasanya bermain dengan lima pemain pertahanan dan kami bersedia menyesuaikan corak permainan jika berdepan kesukaran.