Arsenal kini hampir mencapai gelaran juara Liga Perdana pertama mereka dalam tempoh 22 tahun, selepas keputusan Video Pembantu Pengadil (VAR) yang kontroversial menghadiahkan kejayaan 1-0 ke atas West Ham pada 10 Mei.

Pasukan Mikel Arteta seakan kehilangan genggaman ke atas trofi apabila apabila drama masa tambahan meletus, namun campur tangan dramatik VAR menjadi penyelamat, mengembalikan semula nafas harapan buat kelab utara London itu.

