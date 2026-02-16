Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pengurus Arsenal dari Sepanyol, Mikel Arteta, semasa kemenangan pusingan keempat Piala FA 4-0 ke atas Wigan Athletic di Emirates pada 15 Februari 2026. - Foto REUTERS

LONDON: Mikel Arteta bimbang senarai kecederaan Arsenal yang semakin meningkat boleh menjejas usaha mereka untuk memenangi empat kejuaraan.

Pasukan Arteta menempah tempat dalam pusingan kelima Piala FA dengan kemenangan 4-0 menentang Wigan Athletic di Stadium Emirates pada 15 Februari.

Tetapi tindakan Gunners yang menyingkirkan pasukan bergelut Liga Satu itu dicemari oleh kecederaan pada Riccardo Calafiori dan Ben White.

Pemain pertahanan Italy, Calafiori, mengalami masalah pemanasan praperlawanan dan tidak dapat bermain, manakala pertahanan kanan White terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua.

Kapten Arsenal, Martin Odegaard, tidak beraksi dalam perlawanan pusingan keempat selepas mengalami kecederaan dalam keputusan seri 1-1 Arsenal menentang Brentford pada 12 Februari.

Penyerang Jerman, Kai Havertz, dijangka tidak dapat bermain sekurang-kurangnya sepanjang Februari sementara pemain tengah Sepanyol, Mikel Merino, juga dijangka tidak dapat bermain sepanjang musim ini selepas menjalani pembedahan kaki.

Dengan Arsenal menduduki tempat teratas Liga Perdana England (EPL), mara ke pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara dan bakal berdepan Manchester City dalam perlawanan akhir Piala Liga, Arteta mengakui masalah kecederaan mula membimbangkannya.

“Ya. Sebelum ini, penyerang, kemudian pemain pertahanan dan kini pemain tengah.

“Kami sedang menanganinya. Tetapi kami memerlukan beberapa pemain kembali dan cergas, bukan saja untuk jumlah pemain tetapi juga pilihan berbeza berbanding lawan yang kami hadapi, jadi lebih cepat mereka kembali, lebih baik,” tambah Arteta

Arsenal, yang mempunyai kelebihan empat mata di tangga teratas EPL, akan menentang pasukan tercorot, Wolverhampton Wanderers di Molineux pada 18 Februari sebelum perlawanan derbi utara London di Tottenham Hotspur pada hujung minggu.

Dalam perlawanan Piala FA menentang Wigan, Arsenal menjaringkan empat gol dalam 27 minit pertama melalui Noni Madueke, Gabriel Martinelli, gol sendiri Jack Hunt dan Gabriel Jesus.

Bos sementara Wigan, Graham Barrow, menyifatkan Gunners sebagai “tidak kenal erti jemu”.

Eberechi Eze, yang ditandatangani dari Crystal Palace pada 2025, telah menghadapi kritikan kerana prestasinya yang mengecewakan musim ini.

Pemain tengah Arsenal itu dikeluarkan pada separuh masa pertama di Brentford dalam perlawanan liga pertamanya dalam tempoh dua bulan.

Beliau akhirnya menunjukkan kualiti yang memujuk Arsenal untuk menandatangani kontrak dengan dua bantuan jaringan menentang Wigan.