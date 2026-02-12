Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

City rapatkan jurang dengan Arsenal kepada 3 mata

Pep Guardiola (kanan) memuji aksi separuh masa pertama Manchester City menentang Fulham. Pengurus Fulham, Marco Silva (kiri), dan Guardiola memberi reaksi di tepi padang dalam perlawanan Liga Perdana England (EPL) di Manchester, Britain, pada 11 Februari 2026. - Foto EPA

Erling Haaland (tengah) menamatkan kemarau jaringan gol dan membantu Manchester City menewaskan Fulham dalam aksi Liga Perdana England (EPL). Penyerang Norway itu meraikan gol ketiga pasukannya bersama rakan sepasukan Phil Foden dalam perlawanan di Stadium Etihad, Manchester, pada 11 Februari 2026. - Foto AFP

LONDON: Manchester City meningkatkan tekanan dalam perebutan kejuaraan Liga Perdana England (EPL) selepas membenam Fulham pada separuh masa pertama untuk merapatkan jurang dengan pendahulu Arsenal kepada hanya tiga mata.

Arsenal kini perlu lebih berwaspada menjelang aksi di Brentford selepas City meneruskan rentak kemenangan dengan tiga mata selesa di Stadium Etihad.

Tiga gol dalam tempoh 15 minit pertama sudah cukup menundukkan Fulham, yang kini tewas tiga perlawanan berturut-turut.

Ia bermula apabila tandukan tersasar pemain tengah Fulham Sander Berge jatuh ke kaki penyerang City, Antoine Semenyo yang menolak masuk dari jarak dekat bagi gol kelimanya dalam lapan perlawanan sejak menyertai City pada Januari lalu.

Enam minit kemudian, Semenyo menendang bola kepada pemain tengah City, Nico O’Reilly untuk menggandakan kedudukan dengan sentuhan tenang melepasi penjaga gol Fulham, Bernd Leno.

City mengesahkan kemenangan sebelum rehat apabila tonggak tengah City, Phil Foden menemui larian penyerang utama City, Erling Haaland yang menjaringkan gol dengan rembatan rendah ke penjuru gol.

Fulham mungkin bangkit andai rembatan rendah pemain tengah Harry Wilson tidak ditepis penjaga gol City, Gianluigi Donnarumma, pada kedudukan 1-0, namun peluang itu terlepas.

City kini benar-benar kembali dalam perlumbaan merebut EPL.

Selepas empat perlawanan tanpa kemenangan pada awal 2026, mereka telah memenangi tiga daripada empat aksi terakhir, manakala keputusan seri 2-2 menentang Tottenham Hotspur menjadi satu-satunya kecacatan kecil.

Kemenangan ini mengukuhkan Etihad sebagai kubu kebalnya dengan 12 perlawanan tanpa kalah di padang sendiri dan meraih 7 daripada 54 mata maksimum, satu rentetan yang boleh menjadi penentu dalam pemburuan kejuaraan.

Semenyo terus menyerlah sejak pemindahan 62.5 juta paun ($108 juta) daripada Bournemouth dengan 17 sumbangan gol liga musim ini.

Guardiola, pengurus City juga mampu mengeluarkan Haaland selepas gol liga ke-22 musim ini dan kelapan dalam lapan penampilan menentang Fulham.

Foden pula masih mencari sentuhan jaringan selepas 14 perlawanan tanpa gol.

Bagi Fulham, kekalahan berturut-turut menyaksikan mereka di tangga ke-12.

Barisan pertahanan Fulham bergelut mengekang tekanan tinggi City dan selepas City melepaskan tiga gol pada separuh masa pertama, hanya maruah menjadi taruhan.

Marco Silva masih belum pernah menewaskan City dalam 14 pertemuan EPL sepanjang kerjayanya sebagai pengurus, termasuk bersama Hull City, Watford, Everton dan kini Fulham.