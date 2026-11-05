Wartawan Berita Harian (BH), Encik Khairul Akmal Ali, 27 tahun, meraih Anugerah Kisah Paling Memberi Inspirasi 2026 yang diberikan oleh Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura (SDSC) buat julung-julung kali tahun ini (2026).

Artikel yang ditulis beliau, Semangat tidak pernah luntur walau kemalangan ubah kehidupan, mengenai dua pemain ragbi kerusi roda yang menceburi sukan tersebut selepas mengalami kemalangan yang mengubah kehidupan mereka buat selama-lamanya.

Artikel tulisan Encik Khairul itu menerima sokongan daripada warganet yang paling banyak berbanding sembilan lagi artikel yang turut dinamakan sebagai calon bagi anugerah tersebut.

Apabila dihubungi, Encik Khairul yang kini berada di luar negara, berkata:

“Anugerah ini saya anggap bukan sebagai menggambarkan kehebatan saya sebagai seorang penulis, tetapi lebih mencerminkan kecekalan atlet yang telah melalui perjalanan luar biasa dalam hidup mereka.

“Pada masa yang sama, anugerah ini menyuntik semangat tambahan untuk saya terus mendengar dan berkongsi kisah-kisah mereka bersama audiens BH.”

Encik Khairul, siswazah Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) dalam jurusan Bahasa Melayu dan Sastera, telah bertugas di bilik berita BH sejak 2023.

Dianjurkan oleh SDSC dan Majlis Sukan Paralimpik Kebangsaan (SNPC), Anugerah Sukan Kurang Upaya Singapura ialah acara tahunan yang meraikan pencapaian atlet kurang upaya setempat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Harga bagi 37 pakej haji yang diluluskan MUIS bagi musim haji 2027 adalah antara $13,864 dengan $21,199, bergantung pada pakej yang dipilih dan aturan penginapan bilik.

Haji 2027: 37 pakej diluluskan Muis, pilihan pakej 18 hari pada harga lebih rendah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 5 November, MUIS berkata pakej dan perkhidmatan haji hanya harus ditempah daripada ejen pelancongan atau ejen penjualan (GSA) yang dilantik oleh mereka bagi musim haji 2027.

MUIS nasihat jemaah haji 2027 berurusan hanya dengan ejen dilantik

Nov 5, 2026 | 5:40 PM
Syafinaz Selamat, kerjaya muzik, jurusan muzik

Demi muzik, Syafinaz nekad lari dari rumah, bantah hasrat bapa

Nov 5, 2026 | 11:33 AM
Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu (kanan) ketika turun berkempen sempena Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 yang akan diadakan pada 14 November.

PRN Melaka: PH restu pengundi sokong Bersatu

Nov 5, 2026 | 5:04 PM
disita, kereta dibatalkan pendaftarannya, keselamatan jalan raya

Kenderaan dibatalkan pendaftaran: Apa risikonya dan bagaimana masih dipandu di jalan raya?

Nov 5, 2026 | 4:28 PM
Manchester United, Michael Carrick, penalti, Roma, Old Trafford, perlawanan Liga Juara-Juara

Kebangkitan menakjubkan Man Utd beri ‘nafas baharu’ buat Carrick

Nov 4, 2026 | 12:25 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Perdagangan), Encik Gan Kim Yong.

DPM Gan ketuai delegasi S’pura ke CHOGM

Nov 1, 2026 | 6:25 PM
Encik Muhammad Nurherrizzwan Shah Kamin, 44 tahun (kiri), dan isteri, Cik Nooraihana Abdul Rahman, 38 tahun (kanan) di cawangan NTUC FairPrice Our Tampines Hub (OTH) semasa Sabtu semasa berbelanja bagi memenuhi keperluan lima anak mereka.

Perkukuh hubungan famili melalui beli barangan runcit di ‘Community Giveback’ ABS

Oct 31, 2026 | 5:30 AM
‘Jom Bherbual’, Rahayu, BH

Pasangan lahir keprihatinan imbangi aspirasi bina keluarga, kemajuan ekonomi dalam ‘Jom Bherbual’

Oct 25, 2026 | 8:55 PM
Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Exco Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Sembilan

Yang di-Pertuan Besar N. Sembilan batal pelantikan 10 Exco

Sep 21, 2026 | 7:04 PM

Ia mewujudkan dua kategori baru – untuk meraikan penulis dan jurugambar sukan kurang upaya – pada 2026.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pin Xiu, Moza dinobat antara atlet para terbaik 2026 Nov 5, 2026 | 1:16 PM
Yip Pin Xiu dianugerah ijazah kehormat Universiti Glasgow atas sumbangan, kecemerlangan sukanOct 20, 2026 | 3:32 PM
Pesanan arwah ayah bakar semangat pelari para harum nama negaraAug 4, 2026 | 2:22 PM
sdscKurang upaya