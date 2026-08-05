Selepas Sukan Komanwel di Glasgow berakhir pada 3 Ogos (waktu tempatan), terdapat empat ahli pasukan tinju Uganda yang ‘hilang’ dan gagal pulang ke tanah air mereka. - Foto REUTERS

Selepas Sukan Komanwel di Glasgow berakhir pada 3 Ogos (waktu tempatan), terdapat empat ahli pasukan tinju Uganda yang ‘hilang’ dan gagal pulang ke tanah air mereka. - Foto REUTERS

LONDON: Beberapa atlet dilaporkan ‘hilang’ selepas beraksi di Sukan Komanwel di Glasgow. Mereka gagal pulang bersama pasukan masing-masing.

Polis Scotland berkata pihaknya menerima laporan tentang beberapa atlet yang “tidak dapat dikesan” selepas tamatnya Sukan itu pada 3 Ogos (waktu tempatan).

Laman sesawang sukan NBS Sport melaporkan empat ahli pasukan tinju Uganda tidak muncul untuk pulang, sambil menambah bahawa seorang ahli pasukan itu memberitahu laman tersebut bahawa atlet berkenaan berhasrat memohon suaka di Scotland.

Pakistan Today turut melaporkan bahawa peninjunya Qudratullah tidak menyertai rakan sepasukannya untuk terbang pulang ke Pakistan, dan beliau tidak ditemui di biliknya apabila pegawai mencarinya.

Berikutan edisi Sukan Komanwel sebelum ini — termasuk edisi 2014 yang turut diadakan di Glasgow — berpuluh atlet pernah hilang selepas sukan tersebut tamat, sama ada memohon suaka atau hilang sepenuhnya tanpa kesan.

Jurucakap Polis Scotland berkata: “Polis Scotland telah menerima laporan tentang beberapa atlet yang tidak dapat dikesan.

“Siasatan sedang dijalankan untuk menilai keadaan sebenar, dan perbincangan awal sedang diadakan bersama Home Office.”

Empat peninju Uganda yang hilang itu dikenal pasti oleh media tempatan sebagai Nuhu Batte, Angel Katushabe, Ibrahim Kemis dan Emily Nakalema.

NBS Sports berkata pihaknya telah bercakap dengan salah seorang daripada empat peninju yang hilang itu, yang mendakwa mereka berhasrat memohon suaka dan meneruskan kerjaya bertinju di sebuah negara yang mereka percaya menawarkan kemudahan latihan serta peluang yang lebih baik berbanding tanah air mereka.

Peninju itu dilaporkan telah merayu kepada rakyat Uganda supaya memahami keputusan tersebut dan tidak menghukum mereka atas keputusan itu.

Seorang jurucakap Pasukan Uganda di Sukan itu memberitahu BBC Scotland News bahawa pasukannya tiada sebarang komen untuk diberikan.

Selebihnya pasukan Uganda telah pun berlepas pulang ke tanah air mereka. Mengikut dasar Glasgow 2026, atlet perlu meninggalkan tapak sukan dalam tempoh dua malam selepas sukan mereka tamat.

Jurucakap Glasgow 2026, Cik Sophie Ashcroft, berkata: “Sepanjang dua minggu lepas, kami telah menyambut 3,000 atlet daripada 74 negara dan wilayah Komanwel ke Glasgow.

“Sementara atlet dan kakitangan sokongan meninggalkan bandar ini, kami terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi lain, termasuk Polis Scotland, Pasukan Sempadan dan UK Visas & Immigration, untuk memastikan sukan berakhir dengan selamat dan lancar.”

Pada 2014, dua pemain ragbi Uganda hilang selepas pertandingan tamat dan kemudian ditemui bermain ragbi di Cardiff untuk sebuah pasukan kecil.

Salah seorang pemain itu, Philip Pariyo, kemudiannya dipenjarakan selama empat tahun setengah selepas merogol seorang wanita di Cardiff.

Seorang lagi atlet, jaguh angkat berat Cyrille Tchatchet II, turut hilang selepas Sukan 2014 bagi melarikan diri dari Cameroon.

Pada sukan itu, beliau menduduki tempat kelima, namun pada 2026 beliau meraih pingat perak.

Home Office difahamkan menjalankan pemeriksaan lebih ketat terhadap individu sebelum acara sukan besar seperti Sukan Komanwel, sambil bekerjasama dengan penaja acara untuk mengukuhkan kawalan terhadap siapa yang dibenarkan masuk ke Britain bagi acara sebegini.