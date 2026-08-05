LONDON: Beberapa atlet dilaporkan ‘hilang’ selepas beraksi di Sukan Komanwel di Glasgow. Mereka gagal pulang bersama pasukan masing-masing.

Polis Scotland berkata pihaknya menerima laporan tentang beberapa atlet yang “tidak dapat dikesan” selepas tamatnya Sukan itu pada 3 Ogos (waktu tempatan).

Laman sesawang sukan NBS Sport melaporkan empat ahli pasukan tinju Uganda tidak muncul untuk pulang, sambil menambah bahawa seorang ahli pasukan itu memberitahu laman tersebut bahawa atlet berkenaan berhasrat memohon suaka di Scotland.

Pakistan Today turut melaporkan bahawa peninjunya Qudratullah tidak menyertai rakan sepasukannya untuk terbang pulang ke Pakistan, dan beliau tidak ditemui di biliknya apabila pegawai mencarinya.

Berikutan edisi Sukan Komanwel sebelum ini — termasuk edisi 2014 yang turut diadakan di Glasgow — berpuluh atlet pernah hilang selepas sukan tersebut tamat, sama ada memohon suaka atau hilang sepenuhnya tanpa kesan.

Jurucakap Polis Scotland berkata: “Polis Scotland telah menerima laporan tentang beberapa atlet yang tidak dapat dikesan.

“Siasatan sedang dijalankan untuk menilai keadaan sebenar, dan perbincangan awal sedang diadakan bersama Home Office.”

Empat peninju Uganda yang hilang itu dikenal pasti oleh media tempatan sebagai Nuhu Batte, Angel Katushabe, Ibrahim Kemis dan Emily Nakalema. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bola sepak, Liga Perdana, Arsenal, rundingan, Newcastle United, dalam usaha menandatangani pemain tengah dari Brazil, Bruno Guimaraes

Arsenal pergiat usaha bawa masuk Guimaraes dari Newcastle 

Aug 5, 2026 | 2:16 PM
Selepas 17 tahun memperkenalkan cita rasa Sweden kepada masyarakat setempat, restoran halal Sweden pertama di Singapura, Fika Swedish Cafe & Bistro, akan menamatkan operasinya di Arab Street pada 14 Ogos ini.

Fika Swedish Cafe & Bistro tutup tirai, beri tumpuan kepada Konditori

Aug 5, 2026 | 11:33 AM
Seorang kanak-kanak melihat telefon pintar bersama ahli keluarganya. Pemerintah Indonesia memaklumkan kira-kira lima juta akaun milik kanak-kanak di platform digital telah disekat atau dihadkan aksesnya sejak pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, sebagai usaha memperkukuh perlindungan kanak-kanak daripada buli siber, kandungan tidak sesuai dan risiko lain di ruang digital.

Indonesia perhebat perlindungan siber, lima juta akaun kanak-kanak dihad akses

Aug 5, 2026 | 1:44 PM
Pemandu yang memegang peranti komunikasi mudah alih di tangannya semasa kenderaan sedang bergerak akan melakukan satu kesalahan di bawah Rang Undang-Undang (Pindaan Pelbagai) Akta Lalu Lintas Jalan Raya yang diluluskan pada 4 Ogos.

Boleh guna aplikasi navigasi semasa memandu, asalkan telefon tidak digenggam

Aug 4, 2026 | 9:33 PM
SPH Media telah melancarkan Program Pengurusan Bersekutu

SPH Media lancar program pengurusan, bentuk pemimpin bilik berita masa depan

Jul 30, 2026 | 5:58 PM
Keluarga berkelah di Kallang Riverside Park sementara menunggu langit menjadi gelap dan pertunjukan bunga api bermula.

Panduan NDP untuk ibu bapa: Rasa gegaran di luar Stadium Negara

Jul 29, 2026 | 10:29 AM
Hari Bumi 2025 menyeru seluruh penduduk dunia untuk bersatu menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan penjanaan tenaga elektrik bersih dalam usaha memelihara alam sekitar dan bergerak ke arah masa depan yang lebih mampan.

Beza kata ‘mampan’, ‘lestari’ dalam pemeliharaan alam sekitar

Apr 20, 2025 | 5:30 AM
Hans Hamid dan isterinya, Cik Irna Syazwanie Bahari, mempunyai tujuh anak (dari kiri) Nufail, lapan tahun; Darwin, satu tahun; Mika, 14 tahun; Iyla, enam tahun; Iman, 11 tahun, Erhan, empat tahun; dan Dini, 13 tahun.

Hans Hamid suka kekecohan, kemesraan keluarga ramai anak

Feb 13, 2025 | 5:30 AM
Terapi pasir adalah rawatan tradisional dalam kalangan orang Uighur.

Terapi pasir jadikan padang pasir Xinjiang tarikan pelancong

Aug 21, 2024 | 2:19 PM

NBS Sports berkata pihaknya telah bercakap dengan salah seorang daripada empat peninju yang hilang itu, yang mendakwa mereka berhasrat memohon suaka dan meneruskan kerjaya bertinju di sebuah negara yang mereka percaya menawarkan kemudahan latihan serta peluang yang lebih baik berbanding tanah air mereka.

Peninju itu dilaporkan telah merayu kepada rakyat Uganda supaya memahami keputusan tersebut dan tidak menghukum mereka atas keputusan itu.

Seorang jurucakap Pasukan Uganda di Sukan itu memberitahu BBC Scotland News bahawa pasukannya tiada sebarang komen untuk diberikan.

Selebihnya pasukan Uganda telah pun berlepas pulang ke tanah air mereka. Mengikut dasar Glasgow 2026, atlet perlu meninggalkan tapak sukan dalam tempoh dua malam selepas sukan mereka tamat. 

Jurucakap Glasgow 2026, Cik Sophie Ashcroft, berkata: “Sepanjang dua minggu lepas, kami telah menyambut 3,000 atlet daripada 74 negara dan wilayah Komanwel ke Glasgow.

“Sementara atlet dan kakitangan sokongan meninggalkan bandar ini, kami terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi lain, termasuk Polis Scotland, Pasukan Sempadan dan UK Visas & Immigration, untuk memastikan sukan berakhir dengan selamat dan lancar.”

Pada 2014, dua pemain ragbi Uganda hilang selepas pertandingan tamat dan kemudian ditemui bermain ragbi di Cardiff untuk sebuah pasukan kecil.

Salah seorang pemain itu, Philip Pariyo, kemudiannya dipenjarakan selama empat tahun setengah selepas merogol seorang wanita di Cardiff.

Seorang lagi atlet, jaguh angkat berat Cyrille Tchatchet II, turut hilang selepas Sukan 2014 bagi melarikan diri dari Cameroon.

Pada sukan itu, beliau menduduki tempat kelima, namun pada 2026 beliau meraih pingat perak.

Home Office difahamkan menjalankan pemeriksaan lebih ketat terhadap individu sebelum acara sukan besar seperti Sukan Komanwel, sambil bekerjasama dengan penaja acara untuk mengukuhkan kawalan terhadap siapa yang dibenarkan masuk ke Britain bagi acara sebegini.

Sebarang permohonan suaka pada masa hadapan akan dinilai berdasarkan merit individu masing-masing, dengan permohonan dinilai berdasarkan fakta kes serta bukti yang ada. – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Masa depan Sukan Komanwel kekal tanda tanya jelang ulang tahun ke-100Aug 3, 2026 | 1:55 PM
Petinju Uganda disingkir dek sondol kepala lawanJul 30, 2026 | 3:42 PM
Sukan komanwelpetinjuhilangukglasgowscotland