Milan-Cortina disifatkan sebagai Olimpik Musim Sejuk jenis baru

Kumpulan muzik Major Lazer dan penyanyi MO, Nyla dan Alfa membuat persembahan semasa majlis penutup Olimpik Musim Sejuk di Milan, Italy, pada 22 Februari 2026. - Foto REUTERS

MILAN (Italy): Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa, Kirsty Coventry, memuji Milan-Cortina 2026 sebagai “Sukan Musim Sejuk jenis baru” apabila beliau mengisytiharkannya ditutup pada 22 Februari.

Olimpik ini kebanyakannya memanfaatkan tempat sedia ada bagi acara selama 16 hari dan seluas ratusan kilometer merentasi Pergunungan Alps Italy.

“Anda menganjurkan Sukan Musim Sejuk jenis baru dan menetapkan piawaian baru untuk masa depan,” kata Coventry kepada pihak tuan rumah di majlis penutup yang berlangsung di Arena Verona, sebuah amfiteater Rom purba.

Selepas Coventry berucap, dua kawah api di Milan dan di Cortina d’Ampezzo, pusat peranginan di gunung yang menganjurkan ski alpine wanita, dipadamkan untuk menandakan secara rasmi berakhirnya Sukan Olimpik.

Terdahulu, bendera Olimpik telah diserahkan kepada pemimpin dua wilayah yang akan menganjurkan Sukan Olimpik Musim Sejuk seterusnya di Alps Perancis pada 2030.

Di majlis itu, pemain ski merentas desa Norway, Johannes Klaebo, telah dianugerahkan salah satu daripada enam pingat emas yang dimenanginya di sukan tersebut.

Klaebo mencipta sejarah dengan memenangi kesemua enam perlumbaan yang disertainya – dan 11 pingat emas yang dirangkulnya merupakan rekod Olimpik Musim Sejuk.

Dalam acara akhir, pemain ski gaya bebas China, Eileen Gu, pula memenangi emas, manakala Amerika Syarikat mengalahkan Canada dalam acara penuh aksi masa tambahan untuk memenangi gelaran hoki ais lelaki buat kali pertama dalam tempoh 46 tahun.

Gu, 22 tahun, telah memenangi dua pingat perak di Italy tetapi acara halfpipe kegemarannya sentiasa kelihatan paling berkemungkinan untuk memberikan emas ketiga dalam kerjayanya.

Beliau menewaskan rakan sepasukannya dari China, Li Fanghui, manakala Zoe Atkin dari Britain memenangi pingat gangsa.

Dengan mencapai kejayaan demikian, Gu menjadi pemain ski gaya bebas paling banyak memenangi pingat dalam sejarah Sukan Musim Sejuk.

“Dalam ketiga-tiga acara itu, saya mempamerkan ski terbaik saya kepada dunia.

“Saya pemain ski bebas paling banyak memenangi pingat sepanjang zaman, lelaki atau wanita,” tambah Gu dengan bangga.

Dalam pertarungan hoki ais lelaki yang dinanti-nantikan, Jack Hughes menjaringkan gol kemenangan 1 minit 41 saat selepas masa tambahan untuk memberikan pasukan lelaki Amerika kemenangan 2-1 dan kejayaan Olimpik pertama mereka sejak kemenangan ‘Miracle on Ice’ 1980 ke atas Soviet Union di Lake Placid.