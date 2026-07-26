Sudah kira-kira seminggu Piala Dunia melabuhkan tirainya.

Bagi peminat bola sepak seperti saya, sudah mulalah merasakan ‘kekosongan’, meskipun saya menghargai waktu tidur yang lebih stabil.

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