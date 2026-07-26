Imej bintang muda Sepanuyol, Lamine Yamal (kiri), dan bintang veteran Argentina, Lionel Messi, berdakap selepas wisel penamat perlawanan akhir Piala Dunia mencerminkan sifat kematangan, menghormati lawan, mengiktiraf jasa orang lain dan kekal berpegang pada nilai yang lebih besar daripada kemenangan semata-mata yang diperlukan dunia yang bergelora hari inil - Foto REUTERS