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Bagaimana Piala Dunia cerminan dunia yang kita warisi
Bagaimana Piala Dunia cerminan dunia yang kita warisi
Dunia saksikan sifat tamak, dendam, rakus kuasa wujud dalam diri manusia; begitu juga nilai rendah hati, kerohanian, belas ihsan dan rasa hormat
Bagaimana Piala Dunia cerminan dunia yang kita warisi
Imej bintang muda Sepanuyol, Lamine Yamal (kiri), dan bintang veteran Argentina, Lionel Messi, berdakap selepas wisel penamat perlawanan akhir Piala Dunia mencerminkan sifat kematangan, menghormati lawan, mengiktiraf jasa orang lain dan kekal berpegang pada nilai yang lebih besar daripada kemenangan semata-mata yang diperlukan dunia yang bergelora hari inil - Foto REUTERS
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Jul 26, 2026 | 5:30 AM
Sudah kira-kira seminggu Piala Dunia melabuhkan tirainya.
Bagi peminat bola sepak seperti saya, sudah mulalah merasakan ‘kekosongan’, meskipun saya menghargai waktu tidur yang lebih stabil.
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