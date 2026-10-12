Tampines Rovers mengambil masa lebih sejam untuk memecahkan benteng pertahanan Tanjong Pagar United yang kental, namun asakan bertali arus pada babak kedua menyaksikan Jaguars akhirnya tewas 4-0 di Stadium Jurong East pada 11 Oktober.

Jaringan Hide Higashikawa, Yuma Kimura, Seiga Sumi dan Faris Ramli membantu Stags meraih kemenangan kedua dalam dua perlawanan pembukaan mereka, sekali gus melonjakkan pasukan itu ke tangga kedua Liga Perdana Singapura (SPL).

Mereka berkongsi enam mata dengan FC Jurong, dan tiga mata di belakang pendahulu Geylang International, namun Tampines mempunyai kelebihan satu perlawanan dalam tangan.

Ketua jurulatih Tampines, Nazri Nasir, berkongsi bahawa beliau terpaksa melakukan beberapa perubahan bagi memastikan pemainnya kekal cergas selepas keputusan seri 2-2 menentang Kuching City dari Malaysia dalam Kejohanan Kelab Asean (Piala Shopee) pada 7 Oktober.

“Kami menjangkakan perlawanan ini akan menjadi sangat sukar. Semua pasukan semakin meningkat dan bertambah baik, tetapi kami berjaya mengekalkan ketenangan serta tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu,” kata jurulatih berusia 55 tahun itu.

“Saya membuat beberapa perubahan kerana pemain mula keletihan, terutamanya pemain sayap Kenshin (Yamazaki) dan Naberu (Furusawa) yang beraksi dalam Kejohanan Kelab Asean.

“Saya sangat gembira melihat Yuma dan Faris masuk sebagai pemain gantian, mengambil peluang yang ada dan menjaringkan gol.

“Kini, mereka membuat tugas (pemilihan) saya sukar kerana semua pemain bersedia untuk diturunkan,” tambahnya.

Nazri melakukan enam perubahan terhadap kesebelasan utama yang beraksi di Sarawak pada 7 Oktober.

Tampines menguasai penguasaan bola, tetapi gagal menghasilkan serangan yang benar-benar mengancam dalam tempoh 30 minit pertama.

Tampines juga dianggap bernasib baik kerana tidak dibolosi Tanjong Pagar, apabila bekas penyerang berbisa Tampines, Boris Kopitovic, hampir menjaringkan gol sebanyak dua kali.

Pemain dari Montenegro itu, yang merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman Tampines dengan 110 gol dalam 138 penampilan, mensia-siakan peluang keemasan pada minit ke-32 apabila rembatannya tersasar walaupun hanya berada dua meter dari gawang, selepas gerakan baik Riku Fukashiro.

Kopitovic berpeluang menebus kesilapannya tujuh minit kemudian apabila menerima hantaran Taufik Suparno, namun rembatan rendahnya berjaya ditepis penjaga gol Syazwan Buhari.

Tampines meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan memecah kebuntuan pada minit ke-63 apabila hantaran lintang Shah Shahiran menemui Higashikawa, yang menanduk masuk bola.

Shah mencipta satu lagi bantuan jaringan empat minit sebelum tamat permainan apabila pemain gantian Kimura memanfaatkan hantaran beliau untuk menjaringkan beliau.

Sumi menambah gol ketiga pada minit ke-89 apabila melepaskan rembatan kencang yang menerjah bahagian atas jaring selepas Irfan Najeeb melorongkan bola kepadanya.