Topic followed successfullyGo to BHku
Barcelona buat aduan kepada Uefa atas isu pengadilan, VAR
Barcelona buat aduan kepada Uefa atas isu pengadilan, VAR
Pertahanan Atletico, dilihat sentuh bola gunakan tangan selepas terima hantaran daripada penjaga gol sebelum ambil sepakan gol
Apr 10, 2026 | 1:05 PM
Barcelona buat aduan kepada Uefa atas isu pengadilan, VAR
Bek Sepanyol Barcelona, Pau Cubarsi (dua dari kiri), berlanggar dengan penyerang Argentina Atletico Madrid, Giuliano Simeone, dalam perlawanan pertama suku akhir Liga Juara-Juara di Stadium Camp Nou, Barcelona, pada 8 April 2026. - Foto AFP
BARCELONA: Barcelona telah mengemukakan aduan kepada Kesatuan Persatuan Bola Sepak Eropah (Uefa) berhubung “kegagalan serius video penolong pengadil (VAR) untuk campur tangan” semasa kekalahan 0-2 mereka menentang Atletico Madrid dalam Liga Juara-Juara pada 8 April.
Pasukan Hansi Flick dinafikan penalti pada minit ke-54 apabila bek Atletico, Marc Pubill, menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti.
Laporan berkaitan
Barcelona ‘curi’ mata di St James’ Park Mar 11, 2026 | 12:55 PM
36 kelab antarabangsa sertai festival pertandingan bola sepakApr 8, 2026 | 4:59 PM