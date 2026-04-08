Bayern tewaskan Real, Kane beraksi cemerlang jaringkan gol
Bayern tewaskan Real, Kane beraksi cemerlang jaringkan gol
Apr 8, 2026 | 1:33 PM
Bayern tewaskan Real, Kane beraksi cemerlang jaringkan gol
Penyerang Bayern Munich, Harry Kane (kiri) melepaskan rembatan sambil dicabar pemain Real Madrid, Eder Militao, dalam aksi suku akhir pertama Liga Juara-Juara di Stadium Bernabeu, Madrid, pada 7 April. - Foto AFP
MADRID: Harry Kane terus membuktikan kehebatannya apabila kembali beraksi daripada kecederaan dengan satu rembatan hebat bagi Bayern Munich yang memberi kelab tersebut kelebihan dalam aksi suku akhir Liga Juara-Juara menentang Real Madrid.
Bayern mencatat kemenangan mengagumkan 2-1 ke atas Real dalam perlawanan pertama di Stadium Bernabeu, pada 7 April.
