Bekas pemain AC Milan bakal sertai FC Jurong musim depan
Apr 10, 2026 | 2:52 PM
Bekas pemain pasukan gergasi Italy, AC Milan, dan bekas pemain antarabangsa Jepun, Keisuke Honda (kanan), akan beraksi di Liga Perdana Singapura (SPL) musim depan. Pemain tengah berusia 39 tahun itu akan bermain bagi Albirex Niigata. - Foto fail
Peminat bola sepak tempatan bakal disambut dengan kehadiran seorang bintang antarabangsa apabila bekas pemain Jepun dan AC Milan, Keisuke Honda, disahkan akan beraksi dalam Liga Perdana Singapura (SPL) musim depan.
Albirex Niigata, yang akan dijenamakan semula sebagai FC Jurong bagi musim 2026/2027, mengumumkan di Facebook pada 10 April bahawa mereka berjaya mendapatkan khidmat pemain tengah berusia 39 tahun itu.
Laporan berkaitan
Jaringan Rasaq benam Stags, beri keuntungan buat Albirex, SailorsApr 6, 2026 | 7:11 PM
‘Mamat’ azam bangkit, sarung lagi jersi SingaMar 21, 2026 | 5:30 AM