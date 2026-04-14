Topic followed successfullyGo to BHku
Bekas pemain Liga Dua England sertai Young Lions
Pemain tengah 24 tahun itu bakal beraksi di SPL pada musim depan
Apr 14, 2026 | 8:11 PM
Bekas pemain Liga Dua England, Kai Whitmore, telah menyertai pasukan Liga Perdana Singapura (SPL), Young Lions. - Foto FACEBOOK YOUNG LIONS
Pemain tengah kelahiran Wales, Kai Whitmore, mengambil langkah besar dalam usahanya mahu menyarung jersi kebangsaan Singapura apabila membuat keputusan berhijrah ke sini untuk beraksi dalam Liga Perdana Singapura (SPL).
Pada 14 April, Young Lions mengumumkan kehadiran pemain berusia 25 tahun itu.
