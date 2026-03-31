Bekas penjaga gol West Brom, Tony Godden, meninggal dunia pada usia 70 tahun
Mar 31, 2026 | 2:01 PM
Tony Godden yang telah membuat 228 penampilan berturut-turut untuk West Bromwich Albion, meninggal dunia pada usia 70 tahun. - Foto LAMAN RASMI CHELSEA
LONDON: Seorang tokoh yang sangat popular di West Bromwich Albion, Tony Godden, dan telah membuat 228 penampilan berturut-turut buat kelab itu – masih satu rekod kelab – telah meninggal dunia pada 30 Mac, pada usia 70 tahun.
Pemain itu telah bermain sejumlah 329 kali buat kelab itu.
