Bekas Timbalan Pengerusi, Balestier Khalsa, Darwin Jalil (kanan), dilantik sebagai Ketua Jualan Serantau Asia Tenggara untuk kelab tersebut. Darwin berbesar hati dan amat menghargai kepercayaan serta keyakinan yang diberikan oleh Ketua Pegawai Strategi Global dan Ahli Lembaga Pengarah pasukan tersebut, Yohei Kasuga (kiri). - Foto ihsan DARWIN JALIL