Bekas Timbalan Pengerusi Balestier mula khidmat dengan kelab gergasi Jepun
Darwin Jalil sasar guna pengalaman demi perkukuh bola sepak tempatan
Mar 2, 2026 | 5:30 AM
Bekas Timbalan Pengerusi, Balestier Khalsa, Darwin Jalil (kanan), dilantik sebagai Ketua Jualan Serantau Asia Tenggara untuk kelab tersebut. Darwin berbesar hati dan amat menghargai kepercayaan serta keyakinan yang diberikan oleh Ketua Pegawai Strategi Global dan Ahli Lembaga Pengarah pasukan tersebut, Yohei Kasuga (kiri). - Foto ihsan DARWIN JALIL
Bekas Timbalan Pengerusi, Balestier Khalsa, Darwin Jalil, 41 tahun, percaya bola sepak Singapura perlu mengamalkan pendekatan lebih profesional jika mahu bersaing secara mampan di peringkat lebih tinggi.
Bagi beliau, pembangunan sukan itu tidak lagi boleh hanya tertumpu pada prestasi di atas padang.
