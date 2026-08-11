Pada 2020, ketika berusia 12 tahun, Muhammad Farrel Danish Mohamed Farid memanfaatkan YouTube untuk mempelajari rutin seni asas silat secara sendirian.

Beliau sering meniru gerak-geri pesilat Indonesia yang mempersembahkan Jurus Harimau dan Jurus Helang.

Laporan berkaitan
Silat S’pura bawa pulang 15 pingat di Kejohanan Asia; jurulatih seni dinobat terbaikAug 11, 2026 | 5:30 AM
Srikandi muda bukti keupayaan dalam aksi sulung pentas silat Asia; raih pingat perakAug 11, 2026 | 5:30 AM
SILATSenikreatifSolovietnam