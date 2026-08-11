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Belajar silat di YouTube, kini bergelar juara Asia
Muhammad Farrel Danish Mohamed Farid menyumbang satu-satunya pingat emas buat skuad silat Singapura di Kejohanan Pencak Silat Asia Ke-10 melalui acara Kreatif Solo Putera Senior. - Foto PERSEKUTUAN SILAT SINGAPURA
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Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Pada 2020, ketika berusia 12 tahun, Muhammad Farrel Danish Mohamed Farid memanfaatkan YouTube untuk mempelajari rutin seni asas silat secara sendirian.
Beliau sering meniru gerak-geri pesilat Indonesia yang mempersembahkan Jurus Harimau dan Jurus Helang.
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