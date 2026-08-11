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Srikandi muda bukti keupayaan dalam aksi sulung pentas silat Asia; raih pingat perak
Quraifah Aqiffah Muhammad Suria meraih pingat perak di Kejohanan Pencak Silat Asia Ke-10 2026 di Vietnam, yang berlangsung dari 17 hingga 22 Julai. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Matlamat Quraifah Aqiffah Muhammad Suria dalam pertandingan peringkat senior pertamanya jelas – berdiri di atas podium dan membuktikan keupayaan dirinya.
Srikandi berusia 18 tahun ini berjuang berhabis-habisan untuk melangkah ke final kelas D Wanita (60-65 kilogram) Kejohanan Pencak Silat Asia Ke-10 2026 di Vietnam.
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