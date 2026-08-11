Topik diikutiPergi ke BHku
Silat S’pura bawa pulang 15 pingat di Kejohanan Asia; jurulatih seni dinobat terbaik
Sebutir emas dan perak serta 13 gangsa dimenangi di Kejohanan Pencak Silat Asia ke-10 di Vietnam
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Skuad Silat Singapura membawa pulang 15 pingat – sebutir emas, sebutir perak dan 13 gangsa – setelah beraksi di Kejohanan Pencak Silat Asia Ke-10 2026 di Vietnam.
Dari 17 hingga 22 Julai, pendekar dan srikandi Singapura bersaing dalam 14 acara tanding dan lapan kategori seni.
Laporan berkaitan
Skuad silat raih 12 pingat di BelgiumApr 30, 2026 | 5:54 PM
Hampir 500 pesilat sertai Kejohanan Pencak Silat Kebangsaan 2026Feb 6, 2026 | 5:11 PM
Pasukan silat negara di landasan baik selepas raih lima pingat Sukan SEADec 18, 2025 | 6:16 PM