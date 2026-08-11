Skuad Silat Singapura membawa pulang 15 pingat – sebutir emas, sebutir perak dan 13 gangsa – setelah beraksi di Kejohanan Pencak Silat Asia Ke-10 2026 di Vietnam.

Dari 17 hingga 22 Julai, pendekar dan srikandi Singapura bersaing dalam 14 acara tanding dan lapan kategori seni.

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