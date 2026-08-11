Silat S’pura bawa pulang 15 pingat di Kejohanan Asia; jurulatih seni dinobat terbaik

Silat S’pura bawa pulang 15 pingat di Kejohanan Asia; jurulatih seni dinobat terbaik Sebutir emas dan perak serta 13 gangsa dimenangi di Kejohanan Pencak Silat Asia ke-10 di Vietnam

Silat S’pura bawa pulang 15 pingat di Kejohanan Asia; jurulatih seni dinobat terbaik Share